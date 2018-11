Les Bleuets terminent l'année avec un nul contre l'Espagne (1-1)

Les Espoirs français terminent l'année 2018 par un nul. Un score de parité (1-1) obtenu lundi soir au stade Michel d'Ornano de Caen, face à leurs homologues Espagnols. S'ils signent un troisième match consécutif sans victoire (trois nuls), les hommes de Sylvain Ripoll peuvent se satisfaire d'avoir offert une belle réaction en deuxième période face à l'un des grands favoris de l'Euro 2019 de la catégorie, qui se jouera en juin prochain en Italie.

Organisés dans un 4-4-2, les Bleuets sont passés à côté de leur entame de match. Face à une solide équipe espagnole, ils se sont fait surprendre sur une touche rapidement jouée. Obligeant Mukiele à concéder un penalty qu'Oyarzabal a facilement converti (0-1, 10e). Une erreur d'inattention bête qui a été fatale. Après cette ouverture du score, les hommes de Luis de la Fuente ont fait parler leur maitrise collective et se sont procuré les meilleures opportunités. Soler a trouvé le haut de la transversale (35e) tandis qu'Angelino a buté sur Bernardoni (40e).

Mateta, deux buts en quatre jours

Si les Tricolores n'ont été véritablement dangereux qu'une seule fois en première période suite à un tir de Terrier repoussé par Saenz près de sa ligne (21e), ils ont ensuite bien rectifié le tir. Dès la reprise, ils ont pris le jeu à leur compte, en exerçant un pressing plus haut et en mettant davantage d'intensité dans les duels. Mukiele, d'une frappe trop croisée (52e), et Upamecano, d'un tir à 20 mètres au-dessus (53e), ont d'abord été proches d'obtenir l'égalisation.

Mais celle-ci est finalement intervenue à la 79ème minute (1-1). Entré en jeu à la place de Terrier (63e), Jean-Philippe Mateta a ainsi trouvé le chemin des filets, d'un tir du gauche au premier poteau, pour la deuxième fois en quatre jours après sa réalisation contre la Croatie jeudi dernier (2-2). Un but amplement mérité pour les Bleuets, même si les Espagnols ont été proches de doubler la mise sur un centre de Palencia détourné sur le poteau par Niakhaté (67e). Les deux formations se sont donc séparées sur un nul logique au vu du scenario de la rencontre.