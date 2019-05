À sept jours du Mondial en France, les Bleues ont achevé leur préparation sur une note positive. Les joueuses de Corinne Diacre ont disposé de la Chine ce vendredi soir (2-1) à Créteil grâce à des réalisations de Valérie Gauvin (30e) et Kadidiatou Diani (58e). Un résultat logique car si les Chinoises n'ont pas démérité, l'équipe de France a eu le contrôle du jeu durant la majeure partie du temps. Les Bleues signent un cinquième succès de rang.

Avec une équipe privée de plusieurs de ses cadres (Eugénie Le Sommer, Amel Majri, Amandine Henry), encore trop justes physiquement, les Bleues ont tout de même tenu leur rang. Dans leur 4-3-3, les Françaises ont rapidement imposé leur rythme à leur adversaire du soir. Face à une équipe chinoise très combative dans les duels, l'équipe de France a dû faire étalage de sa technique pour faire sa loi.

Diani frappe encore

Les Bleues ont accentué par la suite leur maîtrise et ont fini par trouver des brèches au sein d'une défense chinoise, bien en place. Après avoir tenté sa chance par deux fois sans succès (6e, 12e), Valérie Gauvin est parvenue à trouver la faille. À la réception d'une frappe trop écrasée de Marion Torrent, l'attaquante de Montpellier n'a eu qu'a pousser le ballon au fond des filets pour tromper Peng Shimeng (30e). Un premier coup sur la tête de la formation chinoise, pas illogique au regard de la physionomie du match.

Toutefois les joueuses de Jia Xiuquan n'ont pas abdiqué et cette ouverture du score a eu le mérite de les réveiller. La Chine a alors intensifié son pressing posant quelques problèmes à l'organisation française. C'est avec un tout autre visage que les Chinoises ont abordé la seconde période, surprenant l'équipe de France, sur une belle inspiration de Shanshan Wang qui a trompé Sarah Bouhaddi d'un joli ballon piqué (51e).

Les Bleus ont ensuite repris le contrôle des débats. Et comme souvent en ce moment, les joueuses de Corinne Diacre s'en sont remis au talent de Kadidiatou Diani. La joueuse du PSG a passé en revue la défense chinoise sur son côté gauche avant de placer une sublime frappe au ras du sol, redonnant ainsi l'avantage aux Françaises. Déjà décisive face à la Thaïlande, en s'offrant un doublé, elle a une nouvelle fois confirmé toute son importance. Les Bleues ont ensuite déroulé tranquillement et n'ont plus été inquiétées. L'équipe de France a désormais rendez-vous avec la Corée du Sud, le vendredi 7 juin pour l'ouverture du Mondial féminin.