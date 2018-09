Argentine : toujours sans Messi contre Brésil, retour d'Otamendi

Le sélectionneur intérimaire de l'Argentine Lionel Scaloni a reconduit vendredi, pour les matches amicaux contre le Brésil et l'Irak, le groupe qui avait participé à la tournée aux États-Unis début septembre, sans les cadres historiques comme Lionel Messi. Le défenseur central Nicolas Otamendi (Manchester City) fait son retour dans le groupe, où l'ex-Parisien Giovani Lo Celso (Bétis Séville), Paulo Dybala (Juventus) et Nicolas Taglafico (Ajax Amsterdam) prennent du galon et sont en passe de s'affirmer comme des cadres.

L'Argentine jouera deux matches en Arabie Saoudite, contre l'Irak le 11 octobre, puis contre son grand rival sud-américain, le Brésil, le 16 octobre. Ce sera l'occasion de continuer d'expérimenter devant, notamment avec les deux attaquants de l'Inter de Milan: Mauro Icardi et Lautaro Martinez.

Pour les deux premiers matches amicaux post-Mondial, la nouvelle génération avait bien débuté contre le Guatemela (3-0), avant de faire match nul contre la Colombie (0-0). "J'ai parlé avec Messi et nous avons convenu que ce n'était pas le moment pour son retour", avait déclaré Scaloni voici plusieurs semaines pour expliquer l'absence du capitaine argentin, en grande forme avec Barcelone.

L'Argentine est en pleine rénovation après son Mondial-2018 décevant: 2e de son groupe de qualification, puis élimination en huitièmes de finale contre la France. Un nouveau sélectionneur doit être nommé pour prendre en charge l'Albiceleste en 2019.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens : Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Real Sociedad, ESP), Sergio Romero (Manchester United, ENG).

Défenseurs : Nicolas Otamendi (Manchester City, ENG), Renzo Saravia (Racing Club), Juan Foyth (Tottenham Hotspurs, ENG), Fabricio Bustos et Alan Franco (Independiente), Germán Pezzella (Fiorentina, ITA), Ramiro Funes Mori (Villarreal, ESP), Walter Kannemann (Gremio, BRA), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam).

Milieux : Eduardo Salvio et Franco Cervi (Benfica Lisbonne, POR), Marcos Acuña et Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbonne, POR), Rodrigo De Paul (Udinese, ITA), Roberto Pereyra (Watford, ENG), Santiago Ascacíbar (Stuttgart, GER), Leandro Paredes (Zenit saint-Pétersbourg, RUS), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Betis Séville), Franco Vazquez (Séville FC, ESP), Exequiel Palacios (River Plate).

Attaquants : Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez et Mauro Icardi (Inter Milan, ITA), Paulo Dybala (Juventus Turin, ITA), Giovanni Simeone (Fiorentina, ITA), Angel Correa (Atlético de Madrid, ESP).