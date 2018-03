Russie: le gardien Akinfev ménagé contre la France

Ce dernier veut donner un peu de temps de jeu au gardien local Andrei Lunev, qui garde en temps normal les buts du Zenit Saint-Pétersbourg et devrait être le N.2 russe dans les buts pour la Coupe du monde. Lunev n'avait en effet pas pu disputer toute la rencontre lors de sa dernière titularisation, en amical en novembre face à l'Espagne: il avait dû quitter le terrain sur une civière après avoir reçu un coup de genou de Rodrigo Moreno au visage lors de ce match nul (3-3). Le sélectionneur russe souhaite donc le revoir en sélection avant de confirmer son rôle de probable doublure d'Akinfeev.

La Russie a été sèchement battue 3-0 par le Brésil vendredi et espère prendre sa revanche contre la France: "La défaite ne nous a pas fait plaisir et nous avons organisé une petite réunion. Demain nous avons une chance de nous racheter, on veut montrer un autre visage contre la France", a souligné Stanislav Cherchesov. La dernière séance d'entraînement des Russes, lundi, a été précédée d'une minute de silence à la mémoire des victimes de l'incendie d'un grand centre commercial ce week-end en Sibérie, qui a fait au moins 64 morts.