Amical : Encore une balade pour l'Espagne, qui s'impose 4-1 au pays de Galles

On les avait quittés en septembre avec un cinglant 6-0 infligé à la Croatie, vice-championne du monde. Cette fois-ci, la note n'a pas été aussi salée. Mais les Espagnols ont une nouvelle fois impressionné, ce jeudi, lors d'un amical face au pays de Galles (4-1). Un succès rapidement acquis grâce à une première période parfaitement maitrisée. Privée de Gareth Bale gêné aux adducteurs, la sélection dirigée par Ryan Giggs n'a jamais vraiment été en mesure d'inquiéter le champion du monde 2010.

Luis Enrique avait décidé d'aligner un onze de départ largement remanié et rajeuni, organisé en 4-3-3. Et cela a parfaitement fonctionné dès les premiers instants. Supérieure techniquement, la Roja a immédiatement pris le jeu à son compte et a marqué sur chacune de ses trois occasions avant la pause. Grâce à un doublé d'Alcacer, auteur d'une frappe en lucarne (0-1, 8e) puis d'une reprise opportuniste dans la surface (0-3, 29e). Et à un but de la tête de Ramos sur coup franc (0-2, 19e).

27 matches sans défaite

Dès lors, l'issue du match était définitivement réglée. Et les deux sélectionneurs ont profité de la deuxième période pour faire une revue d'effectif. Le rythme de la partie en a pris un coup. Même si l'Espagne a conservé sa mainmise. Morata (49e) et Rodri (70e) n'ont pas réussi à tromper la vigilance d'Hennessey. Contrairement à Bartra, d'une tête sur corner (0-4, 74e).

Les Gallois se sont ensuite lâchés pour sauver l'honneur. Et ils ont été récompensés de leurs efforts grâce à une tête de Vokes (1-4, 89e). Une réduction du score méritée qui a fait la joie du public de Cardiff qui a poussé les siens jusqu'au bout. Malgré ce léger accroc de fin de match, les Espagnols signent un 27e match consécutif sans défaite et se mettent dans les meilleures dispositions avant d'accueillir l'Angleterre, lundi, dans le cadre de la Ligue des Nations.