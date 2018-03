Amical : Sans Messi, l'Argentine bat l'Italie à Manchester (2-0)

Même sans Messi, l'Argentine a prouvé qu'elle pouvait marquer et gagner. A Manchester, l'Albiceleste a logiquement battu l'Italie ce vendredi soir (2-0) grâce à des buts de Banega et Lanzini dans le dernier quart d'heure. Les hommes de Jorge Sampaoli passeront un test grandeur nature mardi face à l'Espagne. La Squadra Azzurra, qui défiera l'Angleterre le même soir, démarre mal sa reconstruction.

Paradoxalement, c'est au moment où ils ont le moins dominé que les Argentins ont fini par trouver la faille. A l'entame du dernier quart d'heure, le une-deux entre Banega et Lo Celso a permis au joueur du FC Séville d'enchaîner avec une frappe croisée à ras de terre imparable pour Buffon (0-1, 75e).

Un Buffon inspiré, un Di Maria en grande forme

Sorti de sa retraite, le gardien italien avait jusqu'ici multiplié les parades (17e, 44e, 45e). Inoffensive en première période (0 tir), la Squadra Azzurra s'est réveillée après la pause. Avec un peu plus de précision, Insigne (48e et 68e) et Immobile (60e) auraient pu ouvrir le score notamment sur des passes d'un Verratti titulaire et très précis à la construction.

L'Albiceleste, qui a pu compter sur un Di Maria en grande forme, a fait le break en fin de match en contre. Higuain a servi Lanzini auteur d'une belle frappe enroulée en lucarne pour son premier but en sélection (0-2, 85e). Sans plusieurs armes offensives (Messi et Agüero blessés, Dybala et Icardi non convoqués), l'Argentine a su trouver les solutions pour se créer un certain nombre d'occasions. La tâche sera sûrement plus complexe contre l'Espagne mardi à Madrid dans un duel entre deux des favoris au sacre mondial en juillet.