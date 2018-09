Angleterre : Alli blessé mais remis pour le week-end, selon Southgate

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate s'est montré rassurant lundi sur l'état de santé de son milieu offensif Dele Alli, contraint de quitter les "Trois Lions" avant le match amical contre la Suisse mardi à Leicester. Selon le technicien, Alli, qui s'est blessé lors de la défaite contre l'Espagne samedi à Wembley (2-1), devrait pouvoir participer au choc de la Premier League samedi prochain contre Liverpool.

"Il a subi une légère déchirure et je pense que cela devrait aller pour son club ce week-end, mais pour le match de demain, c'est trop tôt", a déclaré Southgate en conférence de presse. Le joueur de Tottenham a joué 90 minutes contre l'Espagne samedi, Southgate qualifiant sa performance de "bonne".

Par ailleurs, Southgate, qui a mené cet été l'Angleterre à son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1990, a une fois de plus refusé de commenter une éventuelle prolongation de son contrat avec la Fédération anglaise. "Nous avons eu des discussions initiales comme je l'ai dit, c'est tout. Je dois me concentrer sur le travail en cours. J'ai un contrat pour les 22 prochains mois et je me concentre sur demain soir, puis sur la construction de cette équipe pour qu'elle soit aussi compétitive que possible", a dit le sélectionneur, sous contrat jusqu'après l'Euro-2020.