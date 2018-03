Après France-Colombie (2-3) - Les notes : Lemar n’a pas suffi, la charnière a fléchi

Hugo Lloris : 5

On a aimé : Une belle horizontale devant Muriel (59e) qui rattrape une énorme bourde de Varane (66e).

On n'a pas aimé : Il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but colombien. Même si les torts sont partagés et qu'il reste livré à lui-même.

En bref… Pas vraiment fautif, pas vraiment décisif.

Djibril Sidibé : 4

On a aimé : Omniprésent en début de match et vigilant pour couvrir son côté. Son accélération crée le décalage sur le deuxième but des Bleus.

On n'a pas aimé : Quelques soucis dans le contrôle de la balle qui lui font perdre le profit de ses bons appels. Il manque d'agressivité sur le premier but adverse. Si la Colombie a insisté sur con côté, ce n'est pas un hasard. Et il est totalement pris de vitesse sur l'action qui amène le penalty.

En bref… Il a sombré après la pause.

Sidibé face à la ColombieGetty Images

Raphaël Varane : 4

On a aimé : Costaud dans les airs.

On n'a pas aimé : Il manque de vigilance sur le premier but colombien et induit Lloris en erreur. Physiquement en difficulté, il s'est fait chiper le ballon sur une action anodine qui aurait pu conduire à l'égalisation colombienne (66e).

En bref… Il doit être le patron, il a joué comme un jeune premier.

Samuel Umtiti : 4

On a aimé : Son assurance dans les duels.

On n'a pas aimé : Son tacle déraisonnable qui amène le penalty colombien. Une action confuse sur laquelle il rate également une relance. Deux fautes qui ont coulé les Bleus.

En bref… Son premier trou d'air en Bleu.

Lucas Digne : 5

On a aimé : La façon dont il a dévoré l'espace sur le premier but. Les nombreux dézonages de Lemar lui ont laissé le champ libre sur l'aile gauche et il s'en est donné à cœur joie avec envie et audace.

On n'a pas aimé : Il donne parfois l'impression de réagir avec un temps de retard aux appels de son adversaire direct. Mais il a globalement tenu son couloir.

En bref… Comme à l'automne, Digne remplace Mendy avec autorité.

Remplacé par Lucas Hernandez (76e).

N'Golo Kanté : 5,5

On a aimé : Son immense première période. Aux quatre coins du terrain, il a écœuré la Colombie et tué dans l'œuf un nombre incalculable de contres. Précieux à la récupération, précis dans la relance, il a montré la voie à suivre.

On n'a pas aimé : Sa spectaculaire baisse de régime quand la Colombie a commencé à mettre du rythme en seconde période. Sa perte de balle à 25 mètres du but plein axe coûte l'égalisation colombienne. Une erreur très lourde de conséquences.

En bref… La faute qui gâche presque tout.

Blaise Matuidi : 5

On a aimé : Sa rigueur pour ne jamais laisser d'espace. Hormis une glissade mal venue, il n'a jamais été mis en difficulté.

On n'a pas aimé : Il a d'abord souffert de la comparaison avec l'infatigable Kanté. Très prudent dans ses choix offensifs. Le système à deux milieux récupérateurs bride ses percussions souvent précieuses.

En bref… Une prestation très neutre.

Remplacé par Paul Pogba (65e)

Pogba-Matuidi face à la ColombieGetty Images

Kylian Mbappé : 6

On a aimé : Une première période de haute volée faite d'accélérations décisives. Il est au départ de l'action du deuxième but d'une remise intelligente avant de délivrer une passe décisive à Lemar. Sa capacité à effacer son adversaire direct a ouvert des boulevards. Dans la percussion, il n'a pas d'équivalent chez les Bleus.

On n'a pas aimé : Il lui reste à soigner la finition en Bleu.

En bref… Ce poste d'ailier droit, avec une grande liberté de mouvement, lui va comme un gant.

Remplacé par Ousmane Dembele (65e)

Thomas Lemar : 6,5

On a aimé : C'est lui qui équilibre ce 4-4-2 très porté vers l'offensive. Il compense beaucoup en se recentrant et ferme les angles de passes. Sa baisse de régime après la pause a coïncidé avec le coup de mou des Bleus. Mais s'il a brillé ce vendredi, c'est d'abord par ses nombreuses inspirations comme son décalage lumineux pour Digne sur l'ouverture du score. Omniprésent dans la construction, il avait des jambes de feu et son but d'une frappe tendue récompense une première période de très haut niveau.

On n'a pas aimé : Une vraie baisse de régime après la pause. A l'image du collectif.

En bref… On espère pour lui que Payet n'a pas allumé sa télévision.

Antoine Griezmann : 6

On a aimé : Au sein du quatuor offensif, il dirige la manœuvre et fixe le rythme. Très à l'aise avec Mbappé et Giroud à ses côtés, il s'adapte aux appels de chacun et propose toujours une solution, souvent dans le sens du jeu. A l'image de sa talonnade géniale sur le second but tricolore.

On n'a pas aimé : Il a manqué de réussite devant le but (39e).

En bref… En forme et ça se voit.

Remplacé par Florian Thauvin (83e).

Olivier Giroud : 5,5

On a aimé : Son but. Encore et toujours. Son trentième en Bleu, en vrai renard. Comme souvent, c'est lui qui débloque la rencontre. Son travail en remise et en déviation a servi les flèches dans la profondeur.

On n'a pas aimé : Il a parfois du mal à se situer par rapport aux petits gabarits qui l'entourent et donne l'impression de ne pas jouer à la même vitesse.

En bref… Du Giroud dans le texte.

Remplacé par Wissam Ben Yedder (71e).