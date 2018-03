Argentine-Italie, la cousinade

D’un côté, deux étoiles pour signifier deux titres de champion du monde, acquis en 1978 et 1986. De l’autre, quatre éditions remportées en 1934, 1938, 1982 et 2006. Opposer l’Argentine et l’Italie en football, c’est confronter deux géants de ce sport, deux institutions en la matière. Pour rappel, le dernier duel entre les deux nations dans un mondial remonte à 1990. C’était en demi-finale de la Coupe du monde à Naples, la ville du génie Maradona. Suite à un penalty d’Aldo Serena bloqué par le mur Javier Goycochea, l’Italie s’inclinait aux tirs au but et laissait filer l’Albiceleste en finale.

La dolce vita argentine

Une finale soldée par une très amère défaite contre l’Allemagne à Rome, et les pleurs légendaires de Diego (1-0). Peu avant, l’Argentine est sifflée par le public local lors des hymnes nationaux. Le sang du capitaine Maradona ne fait alors qu’un tour, et El Diez insulte face caméra les Italiens de "fils de pute". Une situation cocasse pour deux pays liés par une dimension sociétale depuis… 1857, soit trois ans avant la réalisation de l’Unité italienne. Face à la forte période d’industrialisation, une masse d’ouvriers agricoles et travailleurs non-qualifiés italiens se décide à quitter son pays de naissance et traverse l’Atlantique.

En Argentine, cette diaspora s’installe dans les provinces de Santa Fe, Mendoza, Córdoba et Chaco pour poursuivre son savoir-faire, à savoir le travail de la terre. De 1880 à 1930, quatre millions d’Italiens émigrent vers l’Argentine pour démarrer une nouvelle vie et en font le deuxième pays d’émigration transalpine après les États-Unis. Et si à New-York, le quartier de Little Italy parle de lui-même pour désigner sa population, Buenos Aires est à présent considérée comme la plus grande ville italienne avec… trois millions de descendants issus de la Botte sur les onze millions d'habitants qui composent la capitale.

Diego Maradona lors d'Italie-Argentine, Coupe du monde 1990Getty Images

La Boca, une idée de l’Italie populaire

Bien entendu, le savoir-faire italien s’est aussi transposé dans l’art culinaire argentin, où la cuisson des pâtes, de la pizza ou l’instauration du bar à café sont désormais implantées dans la culture porteña (de Buenos Aires, ndlr). Dans la capitale argentine, un quartier fait d’ailleurs office de fief au transfuge de la culture italienne : La Boca. Situées dans la zone voisine du port de Buenos Aires, les maisons peintes avec des couleurs vives font ressortir une joie de vivre similaire à celle du sud de l’Italie. Quartier touristique avec son fameux Caminito, la Boca abrite également l’un des clubs les plus populaires d’Amérique du sud : le Club Atlético Boca Juniors.

À la manière du Napoli et de son enceinte du San Paolo, La Bombonera est tombée un peu plus tôt sous le charme de Diego Maradona. Meneur de jeu au charisme unique, l’icône argentine possède, comme la moitié de ses compatriotes, une ascendance italienne. À cette époque, son coéquipier Claudio Caniggia était lui aussi italo-argentin, ce qui expliquait leur facilité à pouvoir intégrer un championnat européen et éviter d’être considérés comme joueurs extracommunautaires. Même concept pour Gabriel Batistuta, ancien buteur de la Fiorentina dont la statue, visible aux abords du stade Artemio Franchi, prouve sa côte de popularité à Florence.

Gabi y Franco Vázquez en el Sevilla-AtléticoGetty Images

Franco Vázquez, le choix de la raison

Désormais, nombreux sont les Argentins concernés par cette double nationalité, comme Mauricio Macri, président de la République argentine. Si la majorité des joueurs internationaux opte pour l’Albiceleste et honore leur pays de naissance, certains se sont servis de leur passeport italien pour porter le maillot de la Squadra azzurra. Ce fût le cas de Mauro Camoranesi, sacré champion du monde en 2006 face à la France. Aujourd’hui, c’est le cas de Franco Vázquez : milieu offensif du FC Séville ignoré par l’Argentine, ses performances remarquables à Palerme, où il était perçu comme l’héritier de Javier Pastore, amènent l’Italie à le sélectionner en mars 2015 pour un amical contre l’Angleterre.

Si l’Italie est parvenue à attirer Vázquez dans ses filets, cela est dû à ses brillantes performances sur le terrain, mais aussi au fait que le secteur offensif argentin soit victime d’un énorme embouteillage (Messi, Di María, Lavezzi, Pastore, Banega, Lamela...). Dès lors, impossible d’être appelé quand on ne détient pas l’étiquette du crack que possédaient Mauro Icardi ou Paulo Dybala. Ces derniers, longtemps sollicités par la Nazionale grâce à leurs prouesses en Serie A, sont restés insensibles aux appels du pied pour attendre la convocation au sein de la sélection ultime. Jouer aux côtés de Messi n’est pas donné à tout le monde, alors autant en profiter…