Bleus : Florian Thauvin forfait pour la rencontre face à la Russie

Un contretemps qui tombe au mauvais moment. Alors que Didier Deschamps répète depuis une dizaine de jours que la rencontre amicale en Russie ce mardi sera pour lui l'occasion de procéder à une large revue d'effectif, Florian Thauvin ne pourra pas y participer. Ce lundi, la FFF a officialisé le forfait du Marseillais : "A l'issue de l'entraînement de dimanche après-midi à Clairefontaine, le joueur de l'OM a passé en soirée à l'hôpital de Rambouillet une IRM qui a permis de confirmer une lésion musculaire des ischio-jambiers gauches", précise le communiqué. "Didier Deschamps ne procédera pas à son remplacement dans le groupe."

A Saint-Pétersbourg ce mardi, Thauvin avait une vraie chance de débuter son premier match en sélection, lui qui se contente jusqu'ici de bouts de rencontres (24 minutes cumulées en trois sélections) et n'a pas eu l'occasion de montrer grand chose sous le maillot bleu. Au vue de la concurrence féroce à son poste (Kingsley Coman et Ousmane Dembele pour ne citer qu'eux), chaque minute disputée avec l'équipe de France compte. Cette blessure intervient au pire moment alors qu'il n'aura plus l'occasion de prouver ce qu'il vaut avec les Bleus avant la liste finale pour la Coupe du monde.