Bleus - France-Colombie (2-3) : Lloris en colère : "Il ne faut pas se voir trop beau"

Hugo Lloris est un homme mesuré. Rarement un mot plus haut que l'autre, le ton toujours posé. Hugo Lloris est un capitaine tout en retenue. Il a ses marottes : le collectif, l'état d'esprit, le sacrifice pour l'autre. Alors, ce vendredi, Hugo Lloris est un peu sorti du cadre. Parce que ce qu'il a vu sur la pelouse ne lui a pas plu. Mais alors pas du tout. Parce que la défaite face à la Colombie (2-3) va à l'encontre de tout ce qu'il incarne en tant que capitaine de l'équipe de France.

Ses hommes n'ont pas été fidèles aux principes fondamentaux de jeu. Alors, devant les micros, et même si ce n'est pas dans ses habitudes, Hugo Lloris les a remis à leur place. "Bien sûr que je suis énervé. La Colombie a peut-être moins de talent mais c'est une vraie équipe", a d'abord taclé l'homme aux 95 sélections. "Je ne pense pas que ce match était maîtrisé. Nous avons fait une bonne demi-heure et, à 2-0, on a fait moins d'efforts. A ce niveau, on ne peut pas. Dans l'ensemble, dans l'attitude, on doit donner plus. En seconde période, nous étions méconnaissables."

Falcao contre la FranceGetty Images

"Le foot, ce n'est pas que le talent"

Le capitaine s'est arrêté devant les micros pour remettre tout le monde à sa place. Rappeler les basiques : "L'investissement était insuffisant", a-t-il jugé. "On leur a donné quelques situations, ils marquent sur une demi-occasion et on a un problème de concentration. Le foot, ce n'est pas que le talent. C'est aussi le mental." Une façon de rappeler qu'aussi pleine de promesses soit-elle, l'équipe de France ne restera pas bien longtemps en Russie avec aussi peu d'engagement, aussi peu d'investissement dans les tâches défensives. Parce qu'il n'y a pas que ce qui brille qui compte et les basses besognes ne peuvent pas se concentrer sur le seul N'Golo Kanté.

Lloris a d'ailleurs tenu à épargner son milieu de terrain coupable d'une terrible perte de balle dans l'axe sur le deuxième but colombien. "On n'est jamais à l'abri d'erreurs, a-t-il tenté de le dédouaner. Souvent, on ne se focalise que sur celui qui a le ballon. Mais il faut du mouvement. S'il n'y pas de mouvement, notre coéquipier se retrouve dans une situation de galère." Difficile de reprocher quoi que ce soit à un Kanté qui, lui, fut dans le ton en terme d'engagement. Il a colmaté quand Kylian Mbappé, par exemple, n'a jamais trop semblé concerné par le repli défensif. Cette défaite rappelle qu'il faudra sans doute se montrer plus patient que prévu avec ces Bleus.

"Il y a tellement d'attente mais on doit être prêt à gagner tous les matches", a continué Lloris. "Lorsqu'on prétend à certaines ambitions, chaque match à son importance. Il faut avoir un esprit de compétiteur." Et de rappeler : "Historiquement, on n'aime pas beaucoup le statut de favori sauf en 2000 mais la France était alors championne du monde. On a du talent, on peut faire de très grandes choses. Si on joue en équipe et cela, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se voir trop beau." Le capitaine est venu le rappeler. Le marteler même. Avec une vraie pointe d'agacement.