Bleus - France-Colombie (2-3) - Varane-Umtiti : La charnière d'avenir ? Cela reste encore à prouver

C'était un jour à fixer une hiérarchie. Ce vendredi, Didier Deschamps a fait un choix. Car, pour une fois, il avait ses trois défenseurs centraux aptes et prêts au combat. Les préférences du sélectionneur étaient floues. Il les a éclaircies au coup d'envoi en associant Raphaël Varane et Samuel Umtiti. Exit Laurent Koscielny, pourtant si régulier sous le maillot bleu. Le Madrilène et le Barcelonais, associés pour la cinquième fois seulement en sélection, se devaient de justifier la confiance placée en eux et creuser l'écart sur la concurrence. Ce fut tout le contraire.

Raphaël Varane face à la ColombieGetty Images

Et c'est bien le Gunner qui, sans jouer une minute, a signé un retour spectaculaire dans le jeu des pronostics. Il faut dire que les deux hommes ont signé l'une de leurs plus mauvaises performances en sélection. Après 16 sélections, Samuel Umtiti a livré son premier gros couac. Un trou noir spectaculaire en deuxième période et une première faute majeure en sélection : ce penalty flagrant et grossier après un tacle non maîtrisé dans les seize mètres.

Umtiti : "Je ne suis pas content de ma prestation"

Souvent très juste dans ses analyses, l'ancien Lyonnais ne s'est pas épargné après la rencontre : "Personnellement, je ne suis pas content de ma prestation. Je peux faire beaucoup mieux à tous les niveaux. Ce match agit comme une piqûre de rappel pour moi aussi." Ce penalty clôt 45 minutes pénibles marquées par une passivité assez nette sur le second but colombien et une incapacité à endiguer les vagues sud-américaines.

"On s'est fait manger dans les duels", a diagnostiqué Umtiti. "Ce n'est pas normal quand on mène 2-0. L’état d’esprit n'a pas été bon." Performant à Barcelone et régulier en Bleu, Umtiti s'est peu à peu affirmé comme l'incontournable alternative en club comme en sélection. Ce vendredi fragilise son tout nouveau statut avec l'équipe de France. D'autant qu'à ses côtés, Raphaël Varane a semblé plus fébrile que jamais. S'il a toujours autant de mal à se montrer efficace dans ses relances, c'est surtout son manque d'impact qui a surpris.

Koscielny, le guerrier, a manqué

Lui aussi joue sur du velours en club mais il fait partie de ceux qui n'ont pas mis assez d'engagement vendredi. Jusqu'à exposer dangereusement son équipe en perdant un ballon brûlant face à Muriel (57e). "Ce n'est jamais agréable de prendre trois buts", a noté Varane. "L'état d’esprit en seconde période est à revoir. Il faudra tirer les leçons et s’en servir pour grandir." La première d'entre elles, après cette seconde période jouée sur un rythme de sénateurs : la présence du guerrier Koscielny, défenseur le plus régulier à l'Euro, aurait secoué le cocotier et, peut-être, remis un peu d'ordre dans un onze chancelant.

Il serait bien sûr malvenu de condamner la charnière Varane-Umtiti à la faveur de cette seule défaite. Mais elle ne plaidera pas en leur faveur au moment de trancher définitivement. L'association est pleine de promesses. Mais la fougue de Koscielny et son goût du combat n'a pas d'équivalent en équipe de France. Ce couac face aux Colombiens l'a cruellement rappelé.