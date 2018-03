Cris de singe contre Ousmane Dembélé : Laura Flessel dénonce "des comportements inadmissibles"

Lors de la seconde période de la rencontre entre la France et la Russie (1-3) mardi, un photographe de l'AFP a entendu des cris de singes visant l'ailier Ousmane Dembélé lorsque celui-ci s'apprêtait à tirer deux corners, alors que sur les réseaux sociaux, des internautes affirment en avoir également entendu au moment où Paul Pogba touchait le ballon à la 73e minute. "Le racisme n'a pas sa place sur les terrains de football. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles", a ainsi réagi Laura Flessel, la ministre française des Sports, sur les réseaux sociaux.

L'encadrement de l'équipe de France, sollicité mardi soir par l'AFP, n'a pas apporté de commentaire dans l'immédiat. Les joueurs concernés n'ont pas non plus réagi, après la rencontre ou sur les réseaux sociaux. La Russie accueille la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet. Sept matches, dont une demi-finale et le match pour la 3e place, sont programmés à Saint-Pétersbourg. Le racisme est un fléau récurrent dans le football russe. Le sujet est étroitement surveillé par la FIFA. Le réseau antidiscriminations Fare a recensé 89 incidents liés au racisme et à l'extrême droite dans le championnat russe lors de la saison 2016/17.