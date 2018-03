Décevants et surtout incompatibles avec Messi, Dybala et Icardi sont en sursis

Parmi les trois meilleurs buteurs actuels de la Serie A, l'un est déjà certain de ne pas disputer la Coupe du monde en juin prochain. Et les deux autres ont de sérieux doutes. Paulo Dybala et Mauro Icardi, 39 buts à eux deux en championnat, pourraient suivre la compétition à la télévision. Comme Ciro Immobile. Sauf que l'attaquant de la Lazio souffrira simplement l'absence de l'Italie au Mondial russe.

Les deux Argentins, eux, pourraient payer le choix de Jorge Sampaoli, qui a décidé de se priver du meneur de la Juventus Turin et du capitaine de l'Inter Milan pour les rencontres opposant l'Albiceleste à l'Italie (2-0), vendredi dernier, et à l'Espagne, ce mardi (21h30). Bien qu'amicales, elles sont pourtant jugées cruciales par le sélectionneur, son équipe ayant cruellement manqué de solidité et d'inspiration lors de la campagne de qualification.

Sampaoli : "La situation d'Icardi est similaire à celle de Dybala"

En club, la méforme des deux hommes est pourtant toute relative : Icardi, gêné par des problèmes musculaires durant le mois de février, a inscrit un quadruplé sur le terrain de la Sampdoria, quelques jours après l'annonce de la liste. Dybala, lui, n'a pas retrouvé l'impact qu'il avait sur le jeu de la Juventus Turin au début de saison. Mais depuis qu'il a retrouvé une condition physique optimale, fin février, son rythme de croisière est bon. "La Joya" a inscrit 4 buts lors de ses cinq derniers matches, dont un importantissime lors du huitième de finale retour de Ligue des champions à Tottenham (1-2).

Pour justifier leur mise à l'écart, Sampaoli a pourtant critiqué leur rendement. "Nous n'avons pas pu améliorer ses performances, a-t-il confié en conférence de presse. Il lui sera difficile de s'habituer à notre style. La situation d'Icardi est similaire à celle de Dybala. Comparer ses performances à l'Inter avec celles de l'Argentine n'est pas une bonne chose". Le milieu offensif et l'attaquant n'ont effectivement pas été transcendants lors de la campagne de qualification périlleuse de l'Albiceleste, notamment lors du match nul concédé face au Venezuela (1-1).

Un problème de rendement, vraiment ?

En réalité, ces contre-performances ne suffisent probablement pas à justifier leur absence. A vrai dire, elles n'en sont même pas la cause majeure. Lorsqu'il a officiellement été nommé sélectionneur de l'Argentine, en juin dernier, Sampaoli avait martelé son souhait "d'entourer Messi de joueurs compatibles". Neuf mois plus tard, sa volonté est toujours la même. "Cette équipe sera celle de Leo", a-t-il rappelé jeudi dernier. Plus que leur rendement, Dybala et Icardi paient avant tout leur incompatibilité avec La Pulga.

C'est en tout cas ce qu'il faut déduire des choix du technicien de 58 ans. Sous les ordres de Pep Guardiola, Sergio Agüero a appris à se mettre au service du collectif, Gonzalo Higuain n'a pas la personnalité pour capter toute la lumière et l'ancien coach de Séville a largement privilégié les joueurs de devoir pour occuper les couloirs (Di Maria, Salvio…). Autant d'hommes dont l'entente avec le meilleur joueur de l'équipe est déjà établie à défaut d'être fructueuse.

Icardi a peu de chances d'aller en Russie… Dybala aussi ?

A trois mois du Mondial, à l'heure où toutes les grandes nations rôdent un schéma déjà bien huilé, Sampaoli, lui, cherche encore à créer des automatismes entre ses joueurs, optant tantôt pour un 3-4-3, tantôt pour un 4-3-3. Dans ce contexte, hors de question de s'attarder sur l'intégration d'un joueur, qu'il ait figuré dans le dernier Top 20 du Ballon d'or ou non. "Nous n’avons pas assez de temps, et en tant qu’entraîneur de l’Argentine, je dois privilégier les automatismes sur le terrain", a-t-il précisé.