Deschamps poursuit sa quête "d'impact player"

Prendre la température de la Russie. Retrouver un visage plus conquérant après la désillusion colombienne (2-3). Les missions des Bleus en Russie sont multiples. Mais dans le lot, le but clef de ce match sera aussi de voir ce qu'ont dans le ventre les remplaçants de cette équipe de France. D'ici à juin, la donne peut bien sûr changer. Dans l'ensemble, Didier Deschamps semble cependant avoir une idée claire sur la composition qui débutera le Mondial face à l'Australie. Le sélectionneur cherche en revanche des joueurs aptes à être décisifs en sortant du banc. Pour les dernières places à prendre dans la liste qui sera rendue le 15 mai, ce type de profil est clairement recherché.

C'est un constat qui commence à dater. Et pose de sérieux soucis à Didier Deschamps. Les Tricolores ne parviennent pas à être décisifs quand ils sont lancés en cours de match. C'est tout sauf nouveau. Ces derniers mois, les remplaçants qui sont parvenus à marquer avec l'équipe de France se comptent sur les doigts d'une main. Il y a eu Kylian Mbappé contre les Pays-Bas (4-0) en août dernier. En juin, Moussa Sissoko lui avait montré la voie face au Paraguay (5-0). Et à l'Euro, seul Antoine Griezmman avait su débloquer la situation contre l'Albanie après avoir débuté le match sur le banc (2-0).

Didier Deschamps devant le banc de l'équipe de FranceAFP

Le France - Russie d'il y a deux ans comme exemple ?

C'est peu. Surtout en près de deux ans et 24 matches. Et le cas d'Antoine Griezmann est à part. Ce match où il n'était pas dans le onze est une exception. Mbappé et Sissoko ont eux frappé dans des rencontres déjà pliées. En fait, l'exemple que Deschamps voudrait bien revoir est celui d’un… France - Russie. C'était il y a pile deux ans. Et au Stade de France, Dimitri Payet puis Kingsley Coman avaient assuré la victoire des Bleus en sortant du banc (4-2). Ce nouveau match face aux Russes sera l'occasion pour certains Bleus, qui sont amenés à faire banquette au coup d’envoi, de démontrer leur capacité à s'illustrer avec le maillot bleu sur le dos.

Didier Deschamps l'a d'ailleurs promis ce lundi : "C'est le moment de donner du temps de jeu avant les décisions finales. C'est la dernière ouverture avant ce qui nous attend", a encore prévenu Deschamps. Forfait de dernière minute, Florian Thauvin n'aura pas cette chance. Mais les Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et, dans une moindre mesure, Ousmane Dembélé ont tout à intérêt à s'illustrer. Titulaire ou remplaçant, les trois auront leur mot à dire à un moment ou à un autre. Ils doivent s'illustrer. ET démontrer qu'ils peuvent être des "impacts players" s'ils sortent du banc.

La mission n'est pas impossible. Mais pas si évidente. Le souci de Deschamps est bien connu des sélectionneurs. Il n’est pas facile pour des joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires au quotidien dans leur club de se muer en remplaçant de luxe. Savoir être décisif sur une courte période n'est pas la même donne. C'est une question d'état d'esprit, de mental, de caractère. Ce n'est d’ailleurs pas un hasard si certains joueurs ont marqué les esprits pour leur capacité à faire basculer un match en sortant du banc. Ce type de profil n'est pas courant. Deschamps en rêve. A certains moments, Ben Yedder et Martial ont su l’être avec leur club. A eux de prouver qu'ils peuvent y ressembler aussi en sélection.