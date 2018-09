Deux mois après être tombés face aux Bleus, l'Uruguay et l'Argentine réussissent leur rentrée

L'Argentine et l'Uruguay y ont sans doute pensé durant toutes les vacances. Cette fichue tête de Varane, ces accélérations de Mbappé à ficher des cauchemars à toute une génération et une Coupe du monde qui tourne court à cause des Français. Cette nuit, les deux sélections faisaient leur rentrée aux Etats-Unis lors de deux matches amicaux et elle s'est plutôt bien passée. Avec deux buts et une passe décisive, Luis Suarez a conduit l'Uruguay à une nette victoire face au Mexique (4-1), vendredi en match amical à Houston. Un peu plus à l'ouest, à Los Angeles, l'Argentine, sans Lionel Messi, a dominé le Guatemala (3-0).

L'Uruguay, éliminé par la France (2-0) en quarts de finale de la Coupe du monde, a ouvert la marque par Jose Maria Gimenez qui reprenait victorieusement un corner (21e). Trois minutes plus tard, le Mexique égalisait grâce à un penalty de Raul Jimenez pour une faute sur Hirving Lozano dans la surface de réparation. C'est alors Suarez qui, en l'absence de son alter ego Edinson Cavani, a fait le spectacle d'abord en redonnant l'avantage à son équipe d'une superbe coup-franc (32e).

Festival et panenka pour Suarez

L'attaquant du FC Barcelone, fauché dans la surface de réparation, s'est fait justice lui-même et a donné deux buts d'avance à la Celeste grâce à une panenka (40e). En seconde période, Gaston Pererio ajoutait de la tête un quatrième but pour l'Uruguay (58e) sur un service de l'inévitable Suarez sur un coup du foulard. Le N.9 a été remplacé peu après pour le plus grand soulagement de la jeune et inexpérimentée sélection mexicaine dirigée à titre provisoire par Ricardo Ferretti après le départ de Juan Carlos Osorio, désormais à la tête du Paraguay.

Côté argentin, le sélectionneur argentin par intérim Lionel Scaloni n'a fait appel ni à Lionel Messi ni aux cadres Angel Di Maria, Sergio Agüero et Nicolas Otamendi. Messi, 31 ans, n'a pas officiellement annoncé sa retraite internationale, et le sélectionneur a rappelé fin août qu'"aucun joueur n'avait dit qu'il ne voulait plus être convoqué en sélection". L'Albiceleste, largement remaniée, n'a donc fait qu'une bouchée du Guatemala grâce à trois buts en première période de Gonzalo Martinez, sur penalty (27e), de Giovani Lo Celso (35e) et de Giovanni Simeone (44e), fils de Diego. En seconde période, les débats se sont équilibrés, mais ont été émaillés de nombreuses fautes et pas moins de six cartons jaunes, trois pour chaque équipe. Mardi, c'est une autre opposition qui attend l'Argentine : la Colombie.