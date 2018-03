Diego Costa, un message à faire passer avec la Roja

Les temps sont durs pour Alvaro Morata. En manque de confiance à Chelsea, l'ancien du Real Madrid voit désormais les portes de la sélection espagnole se refermer devant lui. La faute à ce statut de remplaçant en club, où il doit composer avec la concurrence d'Eden Hazard et d'Olivier Giroud, qui fait tâche au moment où Diego Costa retrouve ses sensations du côté de l'Atlético Madrid.

Auteur de six buts toutes compétitions confondues depuis son retour en Espagne, le soldat préféré de Diego Simeone est le grand gagnant de la dernière liste de Julen Lopetegui, qui pourrait bien le lancer d'entrée face à l'Allemagne vendredi (20h45) et contre l'Argentine mardi (20h) en amical. "Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être ici et de donner le meilleur de moi-même. Je veux continuer à grandir avec cette équipe pour pouvoir être convoqué pour le Mondial", a expliqué l'intéressé, mercredi, en conférence de presse.

En attendant de savoir s'il est ou non du voyage en Russie, Costa aura déjà l'occasion lors de ce rassemblement de disputer ses premières minutes sous le maillot de la Roja depuis le 11 juin 2017 et une rencontre contre la Macédoine (2-1) comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Obligé de ronger son frein

Ce jour-là, le natif de Lagarto, au Brésil, s'était offert un but sur un service d'Isco et ne s'imaginait sans doute pas devoir attendre neuf mois pour pouvoir à nouveau goûter aux joies de la sélection. Sauf qu'entre-temps, ses relations se sont plus que tendues avec Antonio Conte et les dirigeants de Chelsea se sont alors mis à discuter avec leurs homologues de l'Atlético.

Diego Costa célèbre un but avec Antoine Griezmann.Getty Images

Devenu inévitable, son départ a été officialisé le 27 septembre et les Blues ont récolté près de 55 millions d'euros dans la transaction. Costa, lui, a dû une nouvelle fois prendre son mal en patience. Les Colchoneros étant interdits de recrutement jusqu'en janvier, il lui a fallu attendre trois mois avant de signer son retour à l'occasion d'un match de Coupe du Roi contre Lleida le 3 janvier dernier.

" Diego vient pour rivaliser avec d'autres joueurs "

Depuis, ses qualités de finisseur associées à son mental, sa grinta et son sens du sacrifice ont changé le visage de l'Atlético. Et ont logiquement incité Lopetegui à le rappeler en équipe nationale. "Je l’ai toujours dit, quand il jouait en compétition et affichait un bon niveau, il était de la partie avec nous. Ensuite, il a connu quelques péripéties, avec une longue période d’inactivité, mais il a retrouvé l’activité et il est de retour avec nous", s'est félicité en conférence de presse l'ancien technicien du FC Porto, tout en rappelant que les places pour la Russie seront très chères.

"Diego vient pour rivaliser avec d'autres joueurs, y compris avec ceux qui ne sont pas venus comme Alvaro (Morata), qui a eu une série de problèmes physiques et qui ne joue pas beaucoup", a-t-il développé. Le retour en grâce de Costa pourrait permettre à Lopetegui de trouver la formule parfaite pour son attaque, lui qui a multiplié les essais pendant les éliminatoires en l'absence de son attaquant-vedette.

Un précieux point de fixation

On l'a vu aligner Isco en position de faux numéro 9 contre l'Italie (3-0). Le Madrilène lui avait rendu sa confiance en claquant un doublé. On l'a aussi vu faire confiance à Alvaro Morata, auteur par exemple d'un doublé contre le Liechtenstein (8-0). On a aussi vu Lopetegui se montrer moins inspiré contre Israël (1-0) en titularisant Aritz Aduriz, qui n'était pas parvenu à trouver la faille contre une défense regroupée. Avec Costa, Lopetegui récupère un pur attaquant, qui a su peu à peu s'adapter au style d'une sélection qui aime plus que tout étouffer sa proie en multipliant les mouvements et en insistant toujours autant sur la possession de balle.

Buteur lors de ses trois dernières apparitions avec la Roja, Costa a déjà prouvé à son sélectionneur qu'il pouvait parfaitement s'intégrer à son système. Tout en apportant sa touche personnelle à base de replis défensifs incessants et d'un abattage hors-norme sur le front de l'attaque. Il représente aussi un vrai point de fixation du haut de ses 186 centimètres.

" Les gens m'attendent "

"Je ne suis pas encore en Russie. Ces deux matches amicaux contre l'Allemagne et l'Argentine sont importants, ce sont deux grandes sélections. J'espère pouvoir saisir ma chance si j'ai du temps de jeu", a assuré l’Hispano-brésilien, auteur de 6 buts en sélection depuis ses grands débuts contre l'Italie en février 2014, et qui semble avoir une belle longueur d'avance sur ses concurrents directs.

Au-delà du cas Morata, des joueurs comme Iago Aspas et Rodrigo, appelés pour défier l'Allemagne et l'Argentine, vont devoir redoubler d'efforts pour combler leur retard. Et continuer à empiler les buts avec le Celta Vigo et Valence pour espérer avoir une chance d'être l'attaquant titulaire de l'Espagne au Mondial. Costa s'est déjà chargé de leur faire passer un message : "Etre attaquant de la sélection représente beaucoup. Ça se passe bien pour moi en ce moment et je sais que les gens m'attendent." Et on sait aussi qu'il n'est pas du genre à se défiler sur un terrain.