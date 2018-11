Diego Godin, blessé, forfait pour France-Uruguay

Le Stade de France ne verra pas Diego Godin. Le défenseur uruguayen, touché avec l'Atlético Madrid samedi contre l'Athletic Bilbao (3-2), souffre d'une blessure à une cuisse, a annoncé lundi le club madrilène. Les examens passés par le capitaine des Colchoneros (32 ans) ont révélé une blessure "au niveau de la liaison musculo-tendineuse du muscle semitendineux de la cuisse gauche", a détaillé le club dans un communiqué, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Auteur du but vainqueur dans le temps additionnel samedi face à Bilbao alors qu'il était blessé depuis plusieurs minutes, le défenseur sera en principe absent de la sélection uruguayenne opposée en amical au Brésil (16 novembre) puis aux Bleus (20 novembre) au Stade de France. Selon le site internet du journal espagnol As, Godin pourrait être absent des terrains pour une durée de trois à quatre semaines environ.

Il ne devrait donc pas être non plus être disponible avec l'Atlético pour la réception du leader Barcelone au stade Metropolitano le 24 novembre dans un match au sommet de Liga. Cette blessure vient compliquer encore un peu plus les choix en défense de l'entraîneur "colchonero" Diego Simeone, déjà privé des services de Lucas Hernandez, José Maria Gimenez et Stefan Savic.