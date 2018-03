Du nouveau derrière et Mbappé en pointe : Deschamps s'offre un lifting

Didier Deschamps l'a annoncé. Il compte profiter de ce match face à la Russie pour donner du "temps de jeu avant les décisions finales". Dans cette optique, il va revoir un peu sa copie par rapport au France – Colombie de ce vendredi (2-3). Même beaucoup d'après L'Equipe. Les Bleus vont ainsi passer du 4-4-2 à un 4-3-3. Et tous les secteurs de jeu vont voir des nouvelles têtes. La défense notamment.

Alors que Raphaël Varane n'a pas participé à l'entraînement collectif "en raison d'une tension à la cheville droite", Laurent Koscielny devrait ainsi accompagner Samuel Umtiti pour former l'axe de l'arrière-garde tricolore. Ca, ce n'est pas une surprise. Et pas nouveau. Sur les côtés en revanche, il y a des petites évolutions. A droite, Benjamin Pavard pourrait connaitre sa première titularisation tout comme Lucas Hernandez à gauche. Pour sa deuxième sélection après avoir joué 14 minutes face à la Colombie, le défenseur de l'Atlético Madrid pourrait débuter. A lui de montrer ses qualités alors qu'il y a une place à aller chercher à gauche.

Au milieu de terrain, Paul Pogba devrait retrouver lui sa place au coup d'envoi et être aligné aux côtés de l'hyperactif Ngolo Kanté et d'Adrien Rabiot. Enfin devant, Deschamps pourrait tester l'option Kylian Mbappé en pointe, comme le réclame nombre d'observateurs. Le Parisien serait accompagné d'Ousmane Dembélé et d'Anthony Martial, qui serait préféré à Antoine Griezmann pour ce match. Une équipe inédite qui va devoir effacer le souvenir de la Colombie. Et dans laquelle beaucoup de joueurs auront des choses à montrer au sélectionneur.

La compo probable : Lloris (cap.) - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Martial