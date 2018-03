Equipe de France : Pogba, Martial et Thauvin aux soins

Pas d'entraînement ce mardi pour Paul Pogba, Anthony Martial et Florian Thauvin. Ces trois joueurs de l'équipe de France sont restés aux soins ce mardi à Clairefontaine, avant le match amical contre la Colombie vendredi au Stade de France. L'encadrement des Bleus a expliqué qu'ils étaient victimes de "bobos ici ou là", évoquant des douleurs à "un orteil" et "à la hanche", sans donner davantage de précisions.

Entraînement à part pour Koscielny et Tolisso

Pogba s'était entraîné normalement lundi, alors que Martial et Thauvin avaient été ménagés et étaient déjà restés aux soins. Laurent Koscielny et Corentin Tolisso, eux, se sont entraînés à part ce mardi, se contentant essentiellement d'effectuer des courses en compagnie d'un préparateur physique. Le défenseur d'Arsenal avait été contraint de sortir en début de match en Ligue Europa contre l'AC Milan, jeudi, pour un problème au dos. "Rien de grave", avait assuré son entraîneur Arsène Wenger.

Laurent KoscielnyGetty Images

Tolisso, lui, avait été victime d'une "grave contusion" au tibia droit, selon son club du Bayern Munich, face à Hambourg le 10 mars dernier lors de la 26e journée de Bundesliga. Il était forfait dimanche contre le RB Leipzig. Les Bleus affronteront la Colombie vendredi, puis la Russie mardi prochain à Saint-Pétersbourg. Il s'agit du dernier rassemblement de l'équipe de France avant l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour la Coupe du monde le 15 mai prochain.