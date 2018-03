Espagne-Argentine: Lionel Messi incertain selon la presse

Lionel Messi ne devrait pas être de la partie face à l'Espagne ce mardi soir. Déjà forfait pour le match face à l'Italie vendredi dernier (0-2), l'attaquant de l'Argentine n'a visiblement pas récupéré. "Les gênes de Messi n'ont pas disparu et elles mettent en doute sa présence dans le onze de l'Argentine", écrit le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne, dans un article en ligne.

Messi, qui souffrait au niveau des ischio-jambiers, n'a pas participé au match de l'Argentine remporté vendredi contre l'Italie (2-0). Mais il a repris l'entraînement dimanche et a travaillé normalement lundi, ce qui avait fait dire à son sélectionneur Jorge Sampaoli que le quintuple Ballon d'Or serait "OK" pour jouer mardi. Selon Marca, Sampaoli ne devrait prendre une décision définitive que dans les heures précédant la rencontre programmée à 21h30 au stade Metropolitano de Madrid.

"Je ne peux pas vous confirmer cela. (Son état) sera évalué par l'équipe médicale juste avant de partir pour le stade", a déclaré à l'AFP une source de la sélection argentine. Pour cette rencontre face à l'Espagne, l'équipe d'Argentine est d'ores et déjà privée d'Angel Di Maria, touché vendredi à la cuisse droite, et de Sergio Agüero, qui se remet d'une blessure au genou gauche. L'Espagne et l'Argentine, prétendantes au titre planétaire cet été, s'affrontent mardi soir sur la pelouse de l'Atlético Madrid pour répéter leurs gammes en vue de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

Leur dernière confrontation, amicale, en 2010, s'était soldée par une victoire de l'Argentine 4-1 à Buenos Aires, avec notamment un but de... Messi.