France - Bleus - Thauvin, la blessure qui complique tout

Florian Thauvin était déjà dans une situation plutôt délicate. Si Didier Deschamps avait décidé de ne sélectionner que 23 joueurs (et non 24) pour le double rendez-vous face à la Colombie et la Russie, c'est sans doute son nom (ou celui de Dembele) qu'il aurait dû ôter. La liste actuelle comporte trois milieux droits (Mbappé, Dembele et Thauvin) et donc, un de trop. Malgré une saison brillante en Ligue 1 (16 buts, 10 passes décisives), malgré un statut qui ne cesse de s'affirmer à Marseille, Thauvin n'a aucune assurance d'aller en Russie cet été. Sa place ne tient qu'à un fil. Alors forcément, cette blessure aux ischios-jambiers intervient au pire des moments.

Florian Thauvin à l'entraînement à Clairefontaine avec Blaise MatuidiGetty Images

Il ne totalise que trois sélections pour 24 minutes effectives de jeu sans jamais avoir le temps de se mettre en lumière. Or après la défaite surprise contre la Colombie (3-2), vendredi au Stade de France, Didier Deschamps avait prévu de faire tourner son effectif face à la Russie, plus faible opposition, mardi à Saint-Pétersbourg. Ce sera sans Thauvin. Son absence relance automatiquement Ousmane Dembele qui devrait débuter en Russie. Le néo-Barcelonais, après un début d'exercice pollué par des blessures, engrange du temps de jeu en Catalogne et a débuté le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea.

Thauvin pour stabiliser les Bleus ?

Sa courbe est ascendante alors que les dernières semaines n'ont pas rendu grâce à Flotov'. Ses matchs ratés face à Paris et Lyon ont rappelé ses limites affichées lors des grandes rencontres. Et Didier Deschamps est très sensible à ce genre de détails. Ce mardi aurait dû lui donner l'occasion de démontrer qu'il pouvait briller dans une rencontre de niveau international. Ce deuxième match amical pourra au contraire permettre à Dembele de creuser l'écart sur la concurrence. D'autant que le Marseillais n'aura pas beaucoup d'occasions de prouver sa valeur face à des ténors avec la fin de saison à moins que l'OM prolonge l'aventure en Ligue Europa.

Thauvin a un ultime atout dans sa manche : son profil. La défaite face à la Colombie a rappelé que le couloir droit des Bleus était ouvert aux quatre vents quand la France n'avait pas le ballon. Kylian Mbappé n'est pas le plus rigoureux lorsqu'il s'agit de se replier. Et Djibril Sidibé est plus à l'aise pour enclencher la marche que pour tenir son ailier. Ousmane Dembele n'est pas non plus un modèle d'application défensive. Florian Thauvin présente davantage de garanties dans ce domaine et pourrait bien stabiliser le onze de l'équipe de France. Aujourd'hui, il semble bien avoir un temps de retard sur ses concurrents directs. Tout n'est pas perdu mais l'affaire est décidément bien mal engagée.