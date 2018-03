France-Colombie : Un vendredi où tout peut basculer

Le contexte

Il va être attendu comme rarement. Puis analysé de A à Z. Ce France-Colombie ne débutera pas à 21h mais une heure plus tôt. Au moment de la divulgation du onze de départ de Didier Deschamps. Parce que cette composition, à trois mois de la Coupe du monde, va donner des orientations très claires sur les choix de Didier Deschamps à Moscou. Jamais, depuis l'Euro 2016, un onze de l'équipe de France n'avait été soumis à autant d'interrogations. Tous les potentiels titulaires, à l'exception de Mendy, sont là et tous leurs principaux concurrents postulent, eux aussi, ce vendredi à une place dans l'équipe de départ.

Vidéo - Lloris : "Intéressant de se frotter aux équipes sud-américaines" 00:46

La tradition veut que le sélectionneur aligne son équipe type lors du premier des deux rendez-vous internationaux. D'autant plus quand celui-ci se déroule à la maison face à l'adversaire supposé le plus scintillant. Pour le dire autrement, l'équipe alignée au Stade de France face aux Colombiens pourrait ressembler, sauf pépin physique ou spectaculaire baisse de forme, à celle qui débutera face à l'Australie le 16 juin à Kazan. Deschamps va répondre aux interrogations suivantes :

Quelle charnière centrale ? Samuel Umtiti est de plus en plus incontournable mais Raphaël Varane et Laurent Koscielny ont démontré leur complémentarité et leur fiabilité en sélection.

Paul Pogba demeure-t-il intouchable ? En difficulté à Manchester, la Pioche stagne en sélection alors que Blaise Matuidi, excellent à la Juve, et Corentin Tolisso restent des recours très séduisants au milieu de terrain.

Vidéo - Deschamps: "Pogba n'a perdu pas son football" 01:58

Qui pour accompagner Antoine Griezmann en pointe ? Olivier Giroud a, jusqu'ici, conservé la confiance de Deschamps. Mais il n'est pas incontournable à Chelsea et la tentation d'utiliser Kylian Mbappé en pointe est grande. Ousmane Dembélé, en nets progrès à Barcelone, pourrait alors débuter sur l'aile droite.

Selon la mise en place tactique du dernier entraînement de jeudi, Didier Deschamps aurait décidé de se passer de Paul Pogba et Laurent Koscielny au coup d'envoi face à la Colombie. Samuel Umtiti et Blaise Matuidi leur seraient préférés alors qu'Olivier Giroud conserverait sa place en attaque.

L'enjeu se situera aussi sur le banc et la manière d'en sortir. Notamment pour Wissam Ben Yedder, buteur convoqué pour la première fois à 27 ans et qui, en l'absence d'Alexandre Lacazette, doit faire valoir la "capacité à marquer quand il rentre" en cours de match que lui a reconnue Deschamps, et qui est rare en Bleu. Vous l'aurez compris, l'enjeu majeur de ce match amical réside dans la feuille de match. Mais ceux qui auront leurs chances auraient tort de se croire arrivés.

En face, le secteur offensif colombien, privé de Juan Guillermo Cuadrado (pubalgie), repose sur James Rodriguez et Falcao, mais présente aussi d'autres armes comme Luis Muriel et Carlos Bacca, outre les deux Zapata "italiens", le défenseur Cristian (AC Milan) et l'attaquant Duvan (Sampdoria Gênes).

Le joueur à suivre : Paul Pogba

Il va passer ce vendredi le cap des 50 sélections en équipe de France. Comme Antoine Griezmann. A la différence de son compère d'attaque devenu indispensable, le milieu mancunien tarde à devenir ce qu'il devrait être depuis longtemps : le patron du milieu. Son irrégularité l'expose de plus en plus à la concurrence. Corentin Tolisso et Blaise Matuidi sont à l'affût. En pleine tourmente en Premier League, il doit se servir de ce rendez-vous international pour défendre son statut en Bleu.

Vidéo - Pogba-Griezmann : bientôt 50 sélections pour quels résultats ? 01:33

Trois stats à avoir en tête :

1/8. Les Bleus de Didier Deschamps ont du mal face aux équipes sud-américaines avec une seule victoire (face au Paraguay en juin dernier) en huit confrontations.

3/3. La France a affronté trois fois la Colombie pour autant de victoires. La dernière date de mars 2008 (succès 1-0 au Stade de France grâce à Franck Ribéry).

7 - Depuis juin dernier et sa défaite en Suède (2-1), les Bleus n'ont plus perdu le moindre match et reste sur une série de sept matches sans défaite.

Ils ont dit

José Pekerman (sélecitonneur de la Colombie)

" La génération française est spectaculaire. On a rarement vu une équipe avec autant de richesses techniques et tactiques. "

Vidéo - Bleus - Pekerman : "La France, une somme incroyable de talents" 00:42

Didier Deschamps (sélectionneur de la France)

" Ce n'est pas un examen de passage pour certains plutôt que d'autres, s'ils sont là c'est que j'ai confiance en eux. "

Notre avis

Le match est amical mais l'enjeu est capital pour le onze des Bleus. Difficile de croire que l'équipe de France, qui reste sur sept matches sans défaite, ne sera pas concernée par ce premier rendez-vous de 2018. Qualifiée pour le Mondial, la Colombie présente une opposition séduisante. Mais le potentiel offensif de ces Bleus doit leur permettre de franchir l’obstacle.