France-Colombie : Les Bleus avec Umtiti et Giroud mais sans Pogba ?

Didier Deschamps aurait décidé de trancher dans le vif. Selon la mise en place effectuée ce jeudi et rapportée par L'Equipe, le sélectionneur devrait se passer de Laurent Koscielny et Paul Pogba au coup d'envoi de France-Colombie ce vendredi. Les deux incontournables seraient remplacés numériquement par Samuel Umtiti, associé à Raphaël Varane en charnière centrale, et Blaise Matuidi, flanqué de N'Golo Kanté à la récupération dans un 4-4-2 traditionnel.

Vidéo - Deschamps: "Pogba n'a perdu pas son football" 01:58

Ce n'est pas une surprise tant Umtiti s'est rendu indispensable avec le Barça et précieux en sélection, que Matuidi signe une saison convaincante à Turin et que Pogba joue de moins en moins à Manchester. Le milieu Corentin Tolisso s'est à nouveau entraîné à part et devrait donc être forfait pour le match. L'ex-Lyonnais, resté en salle mercredi, avait été victime d'une "grave contusion" au tibia droit avec le Bayern.

Tolisso vers un forfait

Autre enseignement de ce dernier entraînement, l'attaque devrait toujours être menée par le duo Antoine Griezmann-Olivier Giroud, associés ce jeudi. Alors qu'il pourrait être tenté de l'essayer en pointe, Deschamps aurait choisi d'aligner Kylian Mbappé dans le couloir droit, son poste au PSG et en Bleu jusqu'ici. A gauche, c'est sans surprise Thomar Lemar qui devrait débuter.

Le onze probable face à la Colombie : France: Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Kanté, Matuidi, Lemar - Griezmann, Giroud.