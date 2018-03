France - Colombie (2-3) : Refuser le combat n'est jamais une bonne idée : les Bleus l'ont vu

Au menu de la zone mixte vendredi, soupe à la grimace pour tout le monde. Au moment de rejoindre leur car, les Bleus n'avaient pas le sourire ni l'envie d'esquisser ne serait-ce qu'un début de rictus. Parce que ce qu'il leur est arrivé face à la Colombie est "gênant", dixit N'Golo Kanté. Mener 2-0 après 26 minutes en ayant tout fait bien, ou presque, et repartir la queue entre les jambes avec trois buts dans la valise, ça fait désordre. A trois mois de la Coupe du monde, le timing ne pouvait pas être plus mal choisi par une équipe qui a refusé le combat proposé par les Cafeteros.

Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que la soirée tourne au vinaigre ? C'est assez clair : portés disparus à l'entame des débats, les hommes de Pekerman ont fini par entrer dans leur match. Et les Bleus, en sortir. Les courbes se sont croisées. Et vous connaissez le dénouement du film. "On a fait une première période, surtout une première demi-heure, de très grande qualité, avec beaucoup de tout, de mouvement, d'agressivité, de justesse, d'efficacité. On prend ce but sur une demi-occasion. Même si le dernier quart d'heure était un peu moins étincelant, on était là", a analysé Didier Deschamps. Et puis ? "La panne de courant, comme on dit... Les ingrédients n'étaient pas là. Indépendamment des erreurs, dans les intentions on n'était pas là, là-dessus ils nous ont donné une leçon. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe mais ça ne suffit pas, les exigences du haut niveau demandent beaucoup plus."

Sidibé face à la ColombieGetty Images

DD a trouvé que ses hommes avaient manqué, dans l'ordre ou dans le désordre, "de qualité, de générosité et de détermination". Rien que ça. Difficile de lui donner tort cependant. D'ailleurs, ses ouailles n'ont même pas tenté de le contredire. "On s'est fait manger dans les duels", a reconnu un Samuel Umtiti qu'on a l'habitude de voir bien meilleur cette saison. "Ce n'est pas normal. Le coach n’était pas très content. C'est une belle piqûre de rappel", a-t-il ajouté. Olivier Giroud, qui aurait pu se réjouir d'avoir rejoint Papin et Fontaine au classement des buteurs de l'histoire des Bleus, ne gardera pas non plus un souvenir impérissable du premier match des Bleus en 2018. "On savait qu’ils allaient pousser. On était prévenu… mais on n’a pas su rivaliser dans l’engagement", a-t-il regretté.

" Les Colombiens ont moins de talent mais ils forment une vraie équipe "

L'attaquant aux 30 buts en équipe de France a visé juste. Quand les Colombiens, quarts de finalistes de la dernière Coupe du monde, ont commencé à mettre le pied, et même parfois la semelle, les Français n'ont jamais été capables de répondre présents dans le combat. Ce match amical de mars, les Sud-Américains ont fini par le jouer comme une rencontre officielle, bien poussés par une colonie de supporters au moins aussi motivés qu'eux. "Ce n'est évidemment pas le résultat qu'on attendait. On s'est relâché et on n'a pas réussi à trouver la parade", a jugé de son côté Raphaël Varane. Hugo Lloris a tracé un sillon similaire : "Dans l'ensemble, dans l'attitude et en termes de cœur, on doit donner plus. Après la pause, on était méconnaissable. Les Colombiens ont moins de talent mais ils forment une vraie équipe, bien en place".

Varane face à la ColombieGetty Images

L'heure de tirer la sonnette d'alarme ? Mis à part Hugo Lloris, apparu en colère, ce qui est assez rare pour être souligné, ses partenaires ont tenté de relativiser. "Ce n'est pas inquiétant, a lâché Varane. On sait désormais ce que l'on ne doit pas faire". Une manière comme une autre de noyer le poisson. "Quand on prend ce genre de claques, ça fait du bien et pousse à réagir", a ajouté Olivier Giroud. La joue est bien rouge. Attention à ne pas tendre l'autre, mardi en Russie.