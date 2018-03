France - Colombie : Paul Pogba, 50e sélection… pour quelle progression ?

Le cap des 50 sélections devrait être celui des certitudes. Et pour cause : l'intégralité des joueurs qui l'ont franchi y sont parvenus en devenant indispensables, grâce à une constance et une régularité au plus haut niveau. Hugo Lloris, Laurent Koscielny, Blaise Matuidi et Olivier Giroud, les quatre hommes à l'avoir dépassé parmi les 24 joueurs retenus par Didier Deschamps, ne font pas exception. Paul Pogba, qui devrait atteindre ce palier ce vendredi, face à la Colombie, en sera une. Parce que lui va passer cet échelon symbolique avec les doutes qu'il n'a jamais su dissiper durablement en équipe de France.

Pogba, contesté en club... et bientôt en sélection ?

Pire encore, le joueur de 24 ans est désormais contesté là où il ne l'avait jamais vraiment été jusqu'à présent, en club, alors que ses performances à la Juventus Turin et, parfois, à Manchester United, lui avaient permis de sécuriser sa place dans le onze des Bleus. Depuis le début du mois de février, Pogba n'a disputé que deux matches dans leur intégralité parmi les neuf joués par les Red Devils. José Mourinho ne l'a même pas titularisé face à Séville lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, match le plus important de l'année pour le club mancunien.

Fort heureusement pour lui, sa légitimité repose encore sur la cohésion de groupe, si chère à DD. "Il ne peut pas être heureux de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui avec son club, a confié le technicien, lundi. J'ai beaucoup de discussions avec les joueurs à chaque stage pour échanger avec eux, avoir leur ressenti, comprendre aussi. Là il y a une parenthèse, c'est l'équipe nationale avec ces deux matches. Les péripéties positives ou négatives de ce week-end ou d'avant, ce n'est plus à l'ordre du jour".

Depuis son match référence face à l'Allemagne, les montagnes russes

Depuis son très grand match, face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016, le natif de Lagny-sur-Marne a disputé 12 rencontres. Série qu'il a surtout marquée par son inconstance, entre prestations moyennes (devant le Paraguay, la Bulgarie, la Biélorussie, ou lors de la défaite face à la Suède), convaincantes (Angleterre, victoire face à la Suède), excellentes (Pays-Bas, Italie) et mauvaises (Luxembourg, Côte d'Ivoire…). Entre-temps, Corentin Tolisso a démontré qu'il pouvait apporter des garanties. Régulièrement.

Voilà pourquoi Pogba est un cas unique pour l'équipe de France. Peut-être même pour toutes les nations pouvant prétendre à la victoire finale lors prochain Mondial. En Allemagne, en Espagne ou au Brésil, combien auraient pu enquiller 50 sélections sans esquisser une véritable progression ? Très peu. Voire aucun. Peut-être parce que peu de joueurs ont disposé d'un tel talent. Aussi parce ceux qui l'ont eu n'ont jamais eu besoin d'autant de temps pour le faire fructifier.