France-Colombie : Pogba remplaçant, Giroud-Griezmann en attaque

Décidément, Paul Pogba est habitué aux bancs de touche en ce moment. Souvent cantonné à un rôle de remplaçant ces derniers temps à Manchester United, "Pogboom" ne débutera pas non plus avec les Bleus face à la Colombie vendredi en match amical, au Stade de France (21h00). Didier Deschamps a en effet décidé d'associer N'Golo Kanté à Blaise Matuidi à la récupération, comme L'Equipe l'annonçait jeudi après l'entraînement des Bleus.

Le onze tricolore est conforme à ce qui avait fuité dans la presse. Samuel Umtiti évoluera bien en charnière avec Raphaël Varane, tandis que Djibril Sidibé et Lucas Digne occuperont les côtés de la défense. Devant, Kylian Mbappé, sur la droite, et Thomas Lemar, à gauche, seront chargés d'animer les ailes et d'alimenter le duo composé par Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque.