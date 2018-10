Thauvin dans le grand bain, Dembélé et Kimpembe d'entrée : Deschamps va faire tourner

Didier Deschamps lâche du lest. Peu enclin à effectuer des changements drastiques dans ses onze de départ depuis la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus va profiter du match amical face à l'Islande, qui se disputera jeudi soir à Guingamp, pour faire une petite revue d'effectif et offrir des opportunités à certains de ses champions du monde.

Selon les informations de L'Equipe et de l'AFP ce mercredi soir à l'issue du dernier entraînement des Bleus, le sélectionneur va offrir à Florian Thauvin sa première titularisation en sélection nationale. Capé à cinq reprises depuis 2017, le joueur de l'OM va donc voir son excellent début de saison être récompensé par Deschamps qui va lui confier l'animation du couloir droit à la place de Kylian Mbappé, repositionné en pointe à la place d'Olivier Giroud.

Le Marseillais épaulera Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé au sein du trio offensif. Le Barcelonais, en forme depuis le début de l'exercice 2018/2019, va lui aussi récupérer une belle opportunité de se montrer. Régulièrement critiqué par Deschamps, le milieu offensif va avoir un véritable test devant lui.

Paul Pogba et Antoine GriezmannGetty Images

Digne de retour, Nzonzi et Kimpembe ont un test

L'entrejeu de ce qui ressemble à un schéma en 4-2-3-1 sera confié à un double pivot composé de Paul Pogba et Steven Nzonzi. En défense, Presnel Kimpembe va lui aussi récupérer un créneau pour prouver sa valeur en l'absence de Samuel Umtiti, touché au genou gauche et absent du rassemblement. Il accompagnera Raphaël Varane dans l'axe. Sur les côtés, il y aura du changement à gauche avec le retour de Lucas Digne. Le joueur d'Everton, absent en Russie, n'a plus porté le maillot des Bleus depuis le 23 mars 2018.

Absent au mois de septembre à cause d'une blessure à la cuisse gauche, Hugo Lloris va lui aussi renfiler la tunique bleue jeudi soir au Roudourou. Le capitaine de l'équipe de France va fêter face à l'Islande sa 105e sélection avec l'équipe de France.

Le onze de départ possible de l'équipe de France (en 4-2-3-1) :

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Nzonzi, Pogba - Thauvin, Griezmann, Dembélé - Mbappé