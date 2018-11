L'Allemagne et l'Angleterre déroulent en amical face à la Russie et les Etats-Unis

Wayne Rooney a été gâté pour son jubilé avec la sélection anglaise. En effet, à Wembley, l'Angleterre s'est imposée tranquillement (3-0) grâce à Jesse Lingard (26e), Trent Alexander-Arnold (27e) et Callum Wilson (77e) face à des Américains qui n'ont pas pu faire grand-chose. Rooney, qui avait pris sa retraite internationale en 2017 et qui vient d'honorer sa 120e sélection, est entré à la 58e minute de jeu et a remplacé le premier buteur. Avec une équipe largement remaniée, les Anglais ont donc parfaitement préparé la réception de la Croatie, qui sera décisive dans la course au Final Four en Ligue des nations.

En Allemagne, c'est la jeunesse qui a montré tout son talent. Leroy Sané (8e), Niklas Süle (25e) et Serge Gnabry (40e) ont permis à la Mannschaft de largement s'imposer face à la Russie (3-0) à Leipzig. Les Allemands restaient sur deux défaites consécutives contre les Pays-Bas (3-0) et la France (2-1) en Ligue des nations. Ils affronteront à nouveau les Pays-Bas lundi soir (20h45), avec l'espoir de sauver leur peau en Ligue A, pour peu que les Néerlandais n'aient pas battu les Bleus d'ici là.