L'Allemagne et l'Espagne se neutralisent (1-1)

Ils n'ont pas déçu. Opposés ce vendredi soir lors d'un match amical de gala à Düsseldorf, les deux derniers champions du monde ont livré une rencontre d'une qualité remarquable. Si elles n'ont pu se départager (1-1), l'Allemagne et l'Espagne ont impressionné tant sur le plan physique que technique. Titularisé en pointe de l'attaque espagnole, Rodrigo a ouvert le score pour la Roja avant que Thomas Müller ne permette à la Mannschaft d'égaliser en première période. A deux mois et demi du début de la Coupe du monde en Russie, les deux nations semblent déjà prêtes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de round d'observation dans cette rencontre. Pourtant à l'extérieur, les Espagnols ont d'emblée montré qu'ils n'étaient pas venus en Allemagne pour faire du tourisme. Agressifs dans les duels et à la récupération, ils ont confisqué le ballon, investissant le camp adverse, et ont vu rapidement leurs efforts récompensés. Profitant d'une sublime passe en profondeur d'Andrés Iniesta dans le dos de la défense centrale allemande, Rodrigo a crucifié Marc-André Ter Stegen d'une frappe instantanée croisée (1-0, 6e).

Le coup de canon de Müller

Cette entame canon de la Roja a eu le mérite de piquer au vif les Allemands et de lancer le match sur des bases très élevées. Pourtant seul aux six mètres, Timo Werner a manqué le ballon de l'égalisation de la tête (9e), puis Jonas Hector a vu sa reprise puissante des 20 mètres flirter avec le montant (10e). Mais ce sont bien les Espagnols qui ont dominé techniquement le premier acte, dans le sillage d'Andrés Iniesta et d'Isco, particulièrement inspirés dans leurs échanges et leur capacité à trouver des passes tranchantes vers l'avant. Et alors que l'Allemagne semblait sur le point de craquer, Thomas Müller, après une longue séquence de possession, a envoyé un missile du pied droit en lucarne pour égaliser (1-1, 35e).

En début de seconde période, la Mannschaft a fait le forcing pour l'emporter devant son public. David De Gea a su se montrer décisif face à Julian Draxler (47e) et Mats Hummels n'a pu trouver que le haut de la barre transversale du gardien espagnol de la tête (65e). Au cours d'un match d'une qualité technique impressionnante – 88 % de passes réussies des deux côtés –, le rythme n'a que rarement baissé, excepté lors des vingt dernières minutes marquées par une succession de nombreux changements. Si aucune des deux équipes n'a pu faire la décision, Joachim Löw et Julen Lopetegui ont de quoi être satisfaits : si leurs joueurs évoluent à ce niveau en juin prochain, le titre mondial ne sera pas très loin.