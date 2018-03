France-Colombie (2-3), l'antisèche : Mais qui a éteint la lumière ?

Le jeu : Sans Pogba et sans suite dans les idées

Un 4-4-2 sans Paul Pogba. Voilà comment l'équipe de France a entamé l'année 2018. Vendredi face à la Colombie, Didier Deschamps avait décidé de mettre le Mancunien sur le banc. Avec ce onze et un quatuor offensif qui a vu Kylian Mbappé venir dans l'axe plus qu'à l'accoutumée, notamment lors de la première demi-heure, et laisser son côté droit à un Griezmann toujours altruiste, la France a réussi une entame idéale, avec une animation offensive aux petits oignons. Et puis, de 2-0, les Bleus ont fini par se retrouver à 2-3 au prix, notamment, d'une seconde période ratée dans les grandes largeurs.

Agressifs, parfois à la limite, mais plus concernés par un match qu'ils ont fini par prendre par le bon bout, les Colombiens ont renversé les Bleus à la rue et décroché leur première victoire face à la France, après trois échecs. Les Bleus n'avaient pas n'importe qui face à eux. Ils ont eu tort de l'oublier en cours de route.

Les joueurs : Lemar et le naufrage

Si Thomas Lemar a brillé durant la première période et magnifié un quatuor offensif qui avait fière allure durant une bonne demi-heure, la fébrilité inhabituelle de la défense centrale a coûté cher. Ce n'était pas la soirée de Raphaël Varane, ni de Samuel Umtiti. N'Golo Kanté, lui, a livré une partition sinusoïdale. Les Bleus ont globalement manqué de constance.

Le facteur X : La grinta colombienne

Sur la pelouse, sur la banc, dans les tribunes, les Colombiens ont réussi le carton plein après une entame assez délicate. Menés, ils n'ont jamais lâché et fini par être récompensés. Le plus justement du monde. Un match de football ne se gagne pas qu'avec les pieds. L'envie et la grinta, ça compte aussi.

La stat : 4

La Colombie a réussi sa soirée. Une première victoire face aux Bleus et, surtout, trois buts inscrits au Stade de France. Un exploit que seuls les Russes, en 1999, les Brésiliens, en 2015, et les Belges (qui en avaient même mis 4), avaient réussi il y a trois ans également.

La décla : Raphaël Varane (défenseur de la France)

" Ce n’est pas inquiétant mais on sait désormais ce qu’on ne doit pas faire. "

La question : Du top au flop, que s'est-il passé ?

Par une soirée dont les canons n'étaient pas ceux du printemps, du moins tel qu'on l'imagine, les Bleus ont commencé par bien faire les choses. Deux buts en guise de brasero et, après 26 minutes, l’affaire était bien engagée. Et puis, il y a eu ce but de Muriel (2-1, 28e), que l'on qualifiera d'heureux et, surtout, "contre le cours du jeu". Et puis, celui du 2-2, inscrit par Falcao (62e) et, lui, plus que mérité après une entame de seconde période lénifiante au possible. Enfin, un penalty de Quintero pour que la remontada soit aboutie (85e).

Si les joueurs de Pekerman ont eu du mal à faire chauffer leur moteur, on a du mal à comprendre ce qui est arrivé à celui des Tricolores. La machine bleue s'est complètement enrayée. On pourrait mettre ça sur le dos des hommes. Problème, ceux qui étaient sur la pelouse en première période étaient aussi là quand les débats ont repris. Il faut regarder les choses en face : la Colombie, 13e nation mondiale, a joué un vrai match de football qui allait bien au-delà de l'étiquette amicale. Elle en a été récompensée. Trois mois avant la Coupe du monde, les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis. La Russie, mardi, ne pourra pas être un autre amical de mars.