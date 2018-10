Le Brésil vainqueur sur le fil contre l'Argentine

C'est un match qui ne restera véritablement pas dans les annales. Pour une nouvelle édition du Superclasico, l'Argentine et le Brésil se retrouvaient du côté de l'Arabie saoudite. Dans un stade du Prince Abdullah Al-Faisal plein, les nombreux spectateurs venus pour l'occasion s'attendaient certainement à voir du grand spectacle entre les deux géants sud-américains, ce mardi soir. Au final, le score nul et vierge a été évité de peu grâce à Miranda, auteur du seul but de la rencontre pour un Brésil qui s'impose finalement 1-0, dans le temps additonnel.

