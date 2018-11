Le "confort" ou le danger qui guette les Bleus

C'est un danger latent qui guette tout collectif qui gagne. Ou a gagné. Généralement, ça arrive insidieusement et au fil du temps. On peut lutter contre. Mais ce n'est jamais une sinécure alors que les symptômes sont difficiles à identifier. Didier Deschamps, le joueur, n'a pas eu le temps d'en souffrir. Sa carrière internationale s'étant achevée au lendemain de l'Euro 2000, juste avant que ça ne dérape pour ses champions du monde et d'Europe de copains. Didier Deschamps, le sélectionneur, n'a pas envie de voir le mal toucher ses ouailles. C'est sans doute pour cela que le boss des Bleus a gentiment tiré la sonnette d'alarme, vendredi à Rotterdam.

Après quatre-vingt-dix minutes marquées par un manque d'envie, de réaction et de faim flagrantes, DD a tenu à marquer le coup après la partie : "Quand on est dans le confort...", a-t-il lancé, en guise d'avertissement. Au fond de lui, Didier Deschamps sait probablement que ses joueurs ne sont pas repus et que le remaniement forcé de son onze y est (aussi) pour quelque chose dans le non-match des Bleus, face à une équipe des Pays-Bas qui, elle, était plus qu'affamée. Il n'empêche : il a voulu marquer le coup. Et il a bien fait.

Deschamps a passé un message

"C'est un non-match, on s'est complètement loupés, alors que ce n'était pas le moment, a reconnu Kylian Mbappé dimanche à Clairefontaine. A part Hugo qui a fait une remarquable performance, il n'y a aucun joueur qu'on peut sortir du lot. La prestation était inquiétante. Il n'y avait rien à tirer de ce match, on est dans l'obligation de réagir au plus vite et ça vient mardi". Ce qui est bien avec Mbappé, c'est qu'on a toujours le bon constat et le remède à appliquer la fois.

A-t-il entendu le message de DD au sujet du "confort" des champions du monde ? Oui. Même si l'on peut sentir dans sa réponse qu'il n'est pas complètement d'accord avec le boss. "Peut-être qu'il a ressenti qu'on était un peu trop détendu, a-t-il rebondi. C'est son point de vue, il faut respecter cela et le prendre en compte. Si le coach nous dit ça, c'est qu'il nous envoie un avertissement".

Place à l'Uruguay

Interrogé par Téléfoot, Hugo Lloris est allé un peu plus loin que l'attaquant du Paris Saint-Germain et a corroboré les dires de son sélectionneur : "Il y a eu de la suffisance sur le terrain. On est passé à côté. Collectivement, ils nous ont mangés". Le retour sur terre, quatre mois après les étoiles de Moscou, a été plutôt brutal. Autant qu'inattendu. "On était déjà sur terre, juge de son côté Blaise Matuidi. C'est un non-match. Il ne faut pas que cela se répète." Et l'Uruguay est peut-être l'adversaire idoine pour se remettre d'aplomb.

Parce que face à la Céleste, rien n'est jamais vraiment simple. Il n'y a qu'à se retourner sur les affrontements entre les deux équipes au XXIe siècle. En amical comme en match officiel, c'est toujours âpre. Et cela l'a d'ailleurs été à Nijni-Novgorod, le 4 juillet dernier, quand l'équipe de France est allée chercher son billet pour le dernier carré de la Coupe du monde (2-0).

Mbappé en était. Il sait. "C'est un match amical contre une équipe qui ne considère aucun match comme amical. Ça va être important de tout de suite se mettre dans le rythme, répondre dans les duels, faire plaisir à tout le monde en gagnant, en proposant du beau jeu et en montrant notre meilleur visage. C'est notre dernière sortie en 2018 et on ne peut pas se permettre de boucler une si belle année avec un résultat négatif." Ce n'est pas ce qu'on retiendrait de l'année. Mais ce serait dommage qu'elle se termine ainsi.