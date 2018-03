Leo Messi incertain face à l'Italie

Messi va-t-il jouer ? C'est la question posée ce vendredi matin par le quotidien argentin Olé, à quelques heures du match amical entre l'Albiceleste et l'Italie (20h45), dans l'antre de Manchester City. Le numéro 10 et capitaine de l'Argentine souffrirait d'une "légère fatigue musculaire au niveau des adducteurs" et si sa présence n'est pas encore écartée, aucun risque ne sera pris selon le quotidien sportif sud-américain.

"L'Argentine, c'est plus l'équipe de Messi que la mienne", glissait jeudi le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli en conférence de presse d'avant-match, sans confirmer ni infirmer la présence de son joueur face à l'Italie. Si Messi venait à démarrer la rencontre sur le banc, ou à ne pas jouer du tout, Ever Banega est pressenti pour le remplacer dans le rôle de meneur de jeu, en soutien de Gonzalo Higuain.

Cette semaine, la Pulga a en tout cas prouvé à l'entraînement que sa fatigue musculaire était toute relative... S'il venait à ne pas jouer face aux Italiens, il pourrait se rattraper mardi prochain face à l'Espagne, au Wanda Metropolitano de Madrid.