Les notes de France-Islande : Thauvin et Kimpembe ont raté le coche… et dans les grandes largeurs

Hugo Lloris : 6

J'ai aimé : Son quadruple arrêt à la 38e. En quelques secondes, le portier des Spurs a enchaîné les parades réflexes. Impressionnant.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas vraiment la main ferme sur le premier but islandais.

En bref : Son quadruple arrêt a marqué les esprits.

Benjamin Pavard : 4

J'ai aimé : Son tacle salvateur à la 92e sur une frappe islandaise. Et il a tenté de proposer des solutions devant en combinant avec Thauvin.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas été impérial lors de certains duels dans son couloir.

En bref… Comme souvent maintenant, ce n'est pas l'assurance tous risques.

Raphael Varane : 6

J'ai aimé : Ses anticipations. Il a été précieux par sa couverture pour stopper certaines contre-attaques islandaises.

Je n'ai pas aimé : Sa sortie précoce à la pause alors qu'il était légèrement touché.

En bref… Une prestation à la Varane. Il a été propre. Sans en faire plus.

Remplacé par Kurt Zouma à la 45e

Raphael Varane et Olivier GiroudGetty Images

Kurt Zouma (Rentré à la 45e) : 5

J'ai aimé : Son intervention avec autorité pour dégager un centre de la tête.

Je n'ai pas aimé : Pas grand-chose.

En bref… Pour son retour en Bleu - trois ans après sa dernière sélection -, il a été sérieux.

Presnel Kimpembe : 3

J'ai aimé : Il a imposé sa puissance d'entrée.

Je n'ai pas aimé : Il est impliqué sur les deux buts des Islandais. Victime visiblement d'une béquille, il perd le ballon sur l’ouverture du score. Et sur le corner amenant le deuxième but, il est clairement en retard sur son vis-vis, qui a doublé la mise.

En bref… Pour sa deuxième titularisation en Bleu, il est passé à côté. Bien sûr, son match n’est pas catastrophique. Il a même été assez solide dans l’ensemble. Mais sa responsabilité est clairement engagée sur les deux buts.

Lucas Digne : 5

J'ai aimé : Sa qualité de centre. Au début de match, il a proposé de nombreuses solutions.

Je n'ai pas aimé : Il a été pris sur deux occasions en première période. Et s'est montré plus discret au fil des minutes.

En bref : Un retour moyen. Dommage, il était bien parti.

Steven Nzonzi : 5

J'ai aimé : Sa capacité à ratisser les ballons. Il a été utile à la récupération. Et a placé une jolie frappe.

Je n'ai pas aimé : Il n'a que trop rarement cherché à dépasser sa fonction.

En bref : Il a été sérieux. Et l'un des rares à surnager en première période.

Steven N'zonzi Getty Images

Paul Pogba: 5

J'ai aimé : Il a signé quelques ouvertures inspirées pour éclairer le jeu. Quand il a cherché à aller vers l'avant, cela a fait du bien aux Bleus.

Je n'ai pas aimé : Il a été trop discret alors que les Bleus avaient besoin d'un leader au cœur du jeu pour les guider.

En bref… On aurait aimé le voir aller plus vers l'avant, ballon au pied ou avec des ouvertures, pour casser les lignes adverses. Ça a manqué aux champions du monde. Au final, il est trop sobre.

Remplacé par à la 66e par Ndombele. Le Lyonnais, qui a fêté sa première sélection en Bleu, a fait un bien fou et a démontré ce que Pogba n'avait pas apporté. Il a créé des différences. Et c'est lui qui gratte le ballon sur le premier but bleu.

Florian Thauvin : 4

J'ai aimé : Il s'est montré disponible. Et il y a eu sa frappe à la 52e. Elle ne passe pas loin. Mais surtout, cette fois, il ne s'est pas posé de questions.

Je n'ai pas aimé : Son manque de spontanéité. Et le déchet que cela a provoqué dans son jeu.

En bref… Pour sa première titularisation en Bleu, le Marseillais, certes pas aidé par la triste prestation collective des Bleus, n'a pas réussi à se lâcher, à se libérer. Et ça a sauté aux yeux.

Remplacé à la 60e minute par Thomas Lemar. L'ancien Monégasque, qui a notamment perdu un ballon à la 64e qui aurait pu coûter cher, a placé une frappe bien captée par le gardien adverse.

Antoine Griezmann et Florian Thauvin Getty Images

Ousmane Dembélé : 5

J'ai aimé : Sa capacité à faire des différences sur les côtés. Avec sa vitesse, son sens du dribble et ses crochets, c'est un vrai poison pour les défenses adverses.

Je n'ai pas aimé : Il a manqué de simplicité, à l'image de son coup du foulard pour centrer à la 6e minute. Ses ratés dans le dernier geste (35e puis 50e) pèsent aussi sur ce match. Car quand les occasions ne sont pas légion face à une défense regroupée, il ne faut pas les gaspiller…

En bref… Il a apporté beaucoup de percussion. Mais il y a encore trop de déchet, notamment dans le dernier geste.

Remplacé par Dimitri Payet à la 71e minute.

Antoine Griezmann : 5

J'ai aimé : Ses décrochages pour se rendre disponible. Peu trouvé au début, il a essayé de descendre pour aider ses coéquipiers dans l'animation. Sur quelques gestes, il a aussi éclairé le jeu.

Je n'ai pas aimé : Sa discrétion. Et sa manière de frapper les corners. Il a manqué de précisions sur ces phases qui sont cruciales dans ce genre de match où l'équipe adverse laisse peu d'espace.

En bref : On l'a connu beaucoup plus influent.

Remplacé par Kylian Mbappé à la 60e. Le prodige parisien a apporté la folie nécessaire aux Bleus. Il est en plus décisif à double titre. Sa frappe déviée permet de réduire l'écart. Et il a transformé le penalty pour égaliser, son 10e but en Bleu.

Olivier Giroud : 3

J'ai aimé : Comme d'habitude, il est venu donner un coup de main en défense, notamment à la 91e.

Je n'ai pas aimé : On cherche encore quand il s’est montré dangereux.

En bref… Il a été sevré de ballons. Et n'a pas su ou pu peser.