Loin des yeux, près des sous : la Seleção s'éloigne du Brésil

C’était une soirée sous le signe du strass et des paillettes à l’Emirates Stadium. Vendredi dernier, le Brésil de Tite s’est imposé par le plus petit écart contre une valeureuse équipe d’Uruguay dans l’enceinte réservée en temps normal à Arsenal (1-0). Personne ne retiendra la simulation grotesque de Neymar, conséquence d’un penalty sifflé à tort pour la Canarinha et transformé par l’acteur lui-même à l’entrée du dernier quart d’heure. En revanche, tout le monde va louer le ratio impressionnant du Ney fixé à 60 buts en 95 sélections. Le voilà à seulement deux unités de Ronaldo (62) avant de s’attaquer au mythique record du roi Pelé (77) pour devenir meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Et si peu de monde doute encore des capacités de Neymar à dépasser le maître sur le plan des buts, le souci d’un Brésil emmené par sa star pouponnée se situe ailleurs.

Un tour du monde en 2018

Depuis sa sortie de route contre la Belgique en quart de finale du Mondial 2018 (1-2), le Brésil se construit une confiance. Avec son sélectionneur Tite, conservé malgré la dernière contreperformance estivale, la sélection auriverde s’accroche aux bons points : cinq matchs consécutifs sans prendre le moindre but (États-Unis, Salvador, Arabie Saoudite, Argentine, Uruguay) et l’Emirates Stadium qui apparaît désormais comme un terrain sacré pour le Brésil, auteur de huit victoires en autant de rencontres sur cette pelouse (Italie, Suède, Irlande, Portugal, Écosse, Argentine, Chili et Uruguay). Une spirale positive qui laisse pourtant un élément de taille sur le côté : le public brésilien.

Edinson Cavani chases down NeymarGetty Images

À quand remonte le dernier match des quintuples champions du monde chez eux ? C’était à l’Allianz Parque de São Paulo face au Chili (3-0), pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, le… 11 octobre 2017. Voilà donc le Brésil prêt à boucler une année civile complète sans avoir offert une seule rencontre à sa propre population, puisque les matchs amicaux contre la Russie (à Moscou), la Croatie (à Liverpool) ou l’Autriche (à Vienne) se sont intégralement joués en Europe. Et après le Mondial ? Le Brésil a enchaîné deux matchs promotionnels aux États-Unis, deux autres en Arabie Saoudite et deux nouveaux en Angleterre, avec la rencontre prévue ce mardi dans le Buckinghamshire contre le Cameroun. Loin, très loin du Brésil natal…

L’argent avant l’éthique ?

Et un, et deux, et trois zéro. Trois matchs joués par le Brésil en Angleterre, aucun dans son propre pays. Quelle est la raison principale pour expliquer une situation aussi absurde ? Les plus naïfs expliqueront le besoin d’effectuer une préparation européenne pour optimiser une grosse performance à la Coupe du monde. Soit, mais ceci n’expliquerait en rien ces tournées aux quatre coins de la planète après un échec dans la conquête d’une sixième étoile… En réalité, ce déracinement brésilien se lie à une histoire de gros sous. Avec des matchs disputés outre-Manche ou aux États-Unis, les places s’arrachent au prix fort pour assister à des rencontres où il est possible d’admirer Neymar et consorts. Des stades pleins à craquer d’une part, mais surtout de quoi obtenir de juteuses recettes au moment d’entamer les hymnes nationaux.

Marcelo BrésilGetty Images

Et pour l’Arabie saoudite et ses stades à moitié vide ? Pas grave, le cachet offert pour un match amical est assez intéressant pour accepter d’aller fouler les pelouses locales. Connu pour être un fervent partisan du discours franc et sincère, l’ancienne idole de Manchester United Éric Cantona s’était indignée sur le réseau social Instagram au moment d’apprendre que le Brésil avait accepté une telle proposition. "Quand j’ai vu que les joueurs brésiliens de football avaient accepté de jouer contre l’Arabie Saoudite un match amical pour, je suis sûr, beaucoup d’argent, je peux comprendre pourquoi une certaine partie de la population est prête à voter pour Bolsonaro". Une prise de position toujours discutable sur la forme, mais en aucun cas sur le fond puisque trois semaines plus tard, Jaïr Bolsonaro était élu président du Brésil avec, entre autres, des soutiens de footballeurs comme Lucas Moura ou Ronaldinho, gages de popularité grandissante.

La Seleção, l’arbre qui cache une forêt brûlée

L’analogie entre sport et politique apparaît d’autant plus vraie au Brésil qu’elle retranscrit avec pertinence le feu de paille qui entoure le pays du football. Si l’élite se porte au mieux avec une sélection dans une bonne forme (malgré un titre nouveau mondial attendu quand même depuis seize ans), l’essence même du football brésilien s’évapore et tend à s’européaniser. "Avant, le Brésil pouvait faire la différence grâce à sa maîtrise technique au-dessus de la moyenne, explique Michel Bastos, actuel joueur du SC Recife. Maintenant, tout cela est fini ! Certains pays ne sont pas aussi bons sur la technique, mais ils possèdent une condition physique et connaissent la rigueur tactique. Cela se répand aussi dans les clubs : la saison passée au Brésil, Corinthians n’était pas hyper fort sur le plan technique, mais ils étaient en place physiquement et tactiquement. Eh bien, ils ont été champions du Brésil ! Si tu veux être champion du monde aujourd’hui, la technique pure ne suffit plus". Sans équipe qualifiée en finale de la Copa Libertadores 2018, le Brésil pleure ses idoles. Loin des yeux, loin du cœur.