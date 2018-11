Matches amicaux : Kylian Mbappé se blesse à l'épaule et quitte la pelouse avant la pause

Cette soirée de matches amicaux va-t-elle se transformer en cauchemar pour le Paris Saint-Germain ? Après Neymar, sorti blessé aux adducteurs face au Cameroun, c'est Kylian Mbappé qui a dû laisser sa place à Florian Thauvin après une demi-heure de jeu lors de France-Uruguay au Stade de France.

Lancé en profondeur sur la droite de la surface par Tanguy Ndombélé, le Parisien s'est présenté seul face à Campana. Mbappé a buté sur le portier adverse avant de retomber lourdement sur son épaule droite. S'il a immédiatement fait signe qu'il devait être remplacé, Mbappé a tenté de reprendre sa place, a disputé un ballon, l'a perdu puis s'est rendu à l'évidence.

Du côté du Paris Saint-Germain, on va attendre avec impatience des nouvelles des blessures de Neymar et de Mbappé. En effet, dans huit jours c'est Liverpool qui se présentera au Parc des Princes. Pour le PSG, la donne est simple : il doit l'emporter pour espérer une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Avec Neymar et Mbappé, la tâche s'annonçait déjà difficile mais s'il devait se passer de son duo de stars, elle paraîtrait presque impossible.