Matches amicaux : Le Portugal domine facilement l'Ecosse à Hampden Park (1-3)

Après une prestation intéressante contre la Pologne jeudi (3-2), Fernando Santos avait décidé de faire tourner son équipe et de faire jouer les remplaçants ce dimanche face à une équipe d'Ecosse qui restait sur une seule victoire lors de ses cinq derniers matches disputés. Mais le résultat ne s'en est pas ressenti, le Portugal s'imposant facilement à Hampden Park (1-3).

Même si les remplaçants portugais ont eu beaucoup de mal à entrer dans la partie, ces derniers se sont peu à peu libérés pour offrir une prestation intéressante au niveau du jeu voulu par Fernando Santos. Certes, la maîtrise technique était moins impressionnante qu'avec André Silva et Bernardo Silva, mais cela n'a pas empêché Bruma et Helder Costa de montrer leur aisance balle au pied.

Le duo s'est montré complémentaire en fin de première période avec une frappe envoyée juste au-dessus des cages écossaises (39e) par le joueur du RB Leipzig. Bruma s'est bien rattrapé puisqu'il est à l'origine de l'action du but de Helder Costa, qui reprenait du bout du pied un centre de Kevin Rodrigues (0-1, 43e).

Au bon souvenir d'Eder

Le début de seconde période s'est avéré plus compliqué pour les Portugais. L'Ecosse leur a laissé le ballon mais la maîtrise au milieu de terrain n'y était pas. Dans les vingt premières minutes, ce sont même les Écossais qui se sont illustrés à trois reprises sans toutefois inquiéter Beto. Il a fallu attendre les entrées de Renato Sanches (56e) et de Gedson Fernandes (67e) pour retrouver plus de stabilité et de la créativité.

Si McKenna a repoussé de justesse une balle du doublé pour Helder Costa (69e), la défense écossaise n'a pu empêcher Eder de reprendre de la tête un coup-franc de Renato Sanches (0-2, 74e), son premier but depuis la finale de l'Euro 2016. Bien présent offensivement mais seul attaquant à ne pas avoir encore marqué, Bruma y est allé de son petit but, lancé par Fernandes. Un petit bijou qui termine sa course en lucarne opposée (0-3, 84e).

Même si Naismith a inscrit un but pour l'honneur à la toute dernière seconde du match (1-3, 90e+3), l'Ecosse n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Portugal. Même avec une équipe entièrement remaniée, Fernando Santos réussit à prouver que les Portugais peuvent briller sans Cristiano Ronaldo.