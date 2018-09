Neymar nommé capitaine du Brésil

Neymar est officiellement le nouveau patron du Brésil. Si le joueur du PSG était déjà le leader technique de la Seleção, le voilà désormais investi du brassard. Alors que son Tite alternait les capitaines depuis son arrivée, le sélectionneur brésilien a fait un choix (très) fort en intronisant son n°10, qui compte 57 buts en 90 sélections. "Les gens grandissent et mûrissent", a tout d'abord expliqué Tite en conférence de presse pour justifier sa décison.

"Honneur"

Pour lui, Neymar a fait preuve de "conscience" et "discernement" durant certains "épisodes importants". "Il a le profil pour prendre cette responsabilité", confie le sélectionneur brésilien. Si le joueur parisien a déjà porté le brassard à de multiples reprises, il est bien conscient de cette "responsabilité plus grande". "Je vais tout faire pour exercer cette fonction en aidant mes partenaires et la Seleção à gagner", assure Neymar, qui n'hésite pas à parler de "plaisir" et "d'honneur".

D'ailleurs, le n°10 n'a pas tardé à prendre ses responsabilités en conférence de presse. Les personnes qui ont été déçues du résultat du Brésil au Mondial ? "Je demande pardon, il n'y a rien de pire que perdre", répond-t-il, promettant qu'il "ne baissera pas la tête" et qu'il va chercher à s’améliorer au quotidien", "sur" et "en dehors" du terrain. Concernant les critiques sur ses roulades, Neymar estime qu'il a "subi beaucoup de fautes pendant le Mondial". "Je suis plus rapide, un peu plus léger et je subis des fautes. On ne me laissera pas passer sans me mettre des coups", estime le nouveau capitaine du Brésil.