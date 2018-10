Noël Le Graët : "Benzema et les Bleus, c'est terminé"

Comme le dit si bien et tristement la chanson, "voilà, c'est fini". Si l'histoire entre Karim Benzema et l'Equipe de France est au point mort depuis maintenant trois ans, elle semble cette fois définitivement terminée. Noël Le Graët, le patron de la FFF et des Bleus, l'a annoncé dans une interview accordée à Ouest-France ce mercredi.

"L'affaire Valbuena - Benzema a encore connu un nouvel épisode la semaine dernière, mais elle n'est toujours pas terminée", explique tout d'abord le président de la 3F. "Vous vous rendez compte, ça fait trois ou quatre ans qu'elle est en cours ? Elle aurait dû être jugée beaucoup plus vite et elle nous a pourris. Je n'ai rien contre Karim, il s'est toujours bien comporté en équipe", poursuit-il. Avant d'expliquer que, probablement, il est l'heure de tourner la page.

"Mais je pense que les Bleus, c'est terminé pour lui, d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelque temps", explique Le Graët. Cette fois, la fin est donc écrite. Sauf énorme coup de théâtre, Karim Benzema ne reportera plus jamais le maillot des Bleus. Son histoire s'arrêterait alors avec 27 buts en 81 sélections.