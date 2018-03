Pérou, Australie, Danemark : ils ont donné aux Bleus un aperçu de ce qui les attend

Pérou - Croatie : 2-0

Le match

Les Péruviens ont fait forte impression face à une Croatie qui alignait pourtant un onze très compétitif, avec Luka Modric, Ivan Persic, Ivan Rakitic et Mario Mandzukic. Les Croates ont été pris à la gorge par le pressing très haut des Péruviens, qui a d'ailleurs permis à la formation de Ricardo Gareca d'ouvrir la marque sur une frappe d'André Carillo déviée par Domagoj Vida (12e). Les Sud-Américains ont fait le break sur un contre éclair, joué à une touche de balle et dans la verticalité, conclu par Edison Flores (47e). Malgré l'expulsion de Yoshimar Yotun (74e), le Pérou a préservé son but inviolé et signé une victoire très encourageante compte tenu du niveau de l'adversaire.

Le onze de départ

4-2-3-1 : Caceda - Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco Saavedra - Tapia, Yotun - Carillo, Cueva, Flores - Farfan

Ce à quoi la France peut s'attendre

Une équipe qui laisse volontiers la possession du ballon. Face à la Croatie, le Pérou a joué avec un bloc replié et fait preuve d'une organisation défensive remarquable, concédant peu d'occasions. Les Péruviens ont montré beaucoup de cohésion collective, que ce soit dans le pressing ou dans le repli défensif, du cœur et de la solidarité dans l'engagement, et une capacité à faire très mal à leur adversaire en contre-attaque. Les attaquants n'hésitent pas à dézoner, ce qui les rend d'autant plus difficiles à marquer.

Le Pérou n'a pas les individualités les plus réputées de la planète, surtout quand il évolue sans Paolo Guerrero, actuellement suspendu pour dopage. Mais il ne faut pas négliger des joueurs comme Carillo et Farfan. Surtout, il ne faut pas sous-estimer sa qualité en tant qu'équipe. Et tenir compte du fait qu'elle est invaincue depuis 16 mois. Sa dernière défaite remonte à un match de qualifications pour la Coupe du monde face au Brésil (0-2). Son invincibilité tient depuis près de 500 jours. Ce n'est pas totalement par hasard.

Le prochain match

Pérou - Islande (mercredi 28 mars, 02h00)

Le latéral péruvien Luis Advincula célèbre la victoire de son équipe face à la CroatieGetty Images

Norvège - Australie : 4-1

Le match

Il s'agissait de la première de Bert van Marwijk sur le banc des Socceroos depuis sa nomination en début d'année. Elle ne s'est pas bien passée pour le successeur d'Ange Postecoglou malgré l'ouverture du score de Jackson Irvine de la tête, sur un corner (19e). Derrière, l'Australie a étalé ses lacunes défensives. Un attentisme flagrant sur l'égalisation d'Ola Kamara (36e), qui s'est offert un triplé avec deux autres buts (57e, 90e), dont une sur une grossière erreur de relance du portier australien, Matthew Ryan. Tore Reginiussen avait, quant à lui, profité d'un marquage des plus lâches pour donner l'avantage aux Australiens de la tête, sur corner, peu après la pause (48e).

Le onze de départ

4-2-3-1 : Ryan - Wright, Milligan, Degenek, Behlch - Mooy, Jedinak - Petratos, Irvine, Leckie - Nabbout

Ce à quoi la France peut s'attendre

Ce serait une erreur de juger l'Australie de van Marwijk sur ce match. C'était le premier sous la direction du technicien néerlandais et il s'agit avant tout d'une base pour la suite. Mais clairement, le chantier est conséquent pour l'ancien sélectionneur des Oranje. La priorité est évidemment la défense. Les Socceroos sont trop facilement mis hors de position sur les changements de rythme de l'adversaire et leur manque de rigueur dans le placement est rédhibitoire à ce niveau. Compte tenu de la qualité offensive de l'équipe de France, il y a clairement une lacune à exploiter pour les Bleus.

Sans base défensive solide, l'Australie pourra difficilement espérer quoi que ce soit. Elle n'a pas le niveau technique pour imposer une domination collective. Elle ne dispose pas non plus d'individualités capables de faire la différence sur un exploit, même s'il ne faut pas encore enterrer le vétéran Tim Cahill, 38 ans, présent dans la liste élargie de van Maarwijk pour le Mondial mais absent en Norvège. Où l'Australie a subi sa plus lourde défaite face à une équipe moins bien classée qu'elle au classement FIFA depuis 25 ans. Cela résume l'étendue de la tâche pour son sélectionneur.

Le prochain match

Colombie - Australie (mardi 27 mars, 21h00)

Danemark - Panama : 1-0

Le match

Sérieux à défaut d'être brillant de la part du Danemark. L'équipe d'Age Hareide a fait preuve de solidité défensive en ne concédant quasiment aucune occasion au Panama, qui participera à la Coupe du monde pour la première fois de son histoire l'été prochain. En revanche, les Danois n'ont pas eu la même efficacité en attaque. Ils n'ont pas non plus montré une grande créativité dans l'animation offensive. Sauf sur leur but. Un exploit individuel de Pione Sisto après un une-deux qui a permis à l'ailier du Celta Vigo de signer sa toute première réalisation en sélection (69e).

Le onze de départ

4-3-3 : Schmeichel - Dalsgaard, Zanka, Kjaer, Stryger Larsen - Delaney, Kvist, Eriksen - Poulsen, Jörgensen, Sisto

Ce à quoi la France doit s'attendre

C'est certainement l'équipe la moins méconnue pour le public français. Même s'il n'a eu que quelques fulgurances face au Panama, Christian Eriksen a montré tout ce qu'il était en mesure d'apporter à cette sélection. Le meneur de Tottenham est celui par qui le danger arrive tant sur sa qualité de passe que sur sa précision sur les coups de pied arrêtés. Un domaine où les Bleus ont parfois affiché des lacunes et qui est l'une des armes favorites des Danois en attaque, tant Eriksen a cette capacité à déposer le ballon où il le désire.

Mais il serait dangereux de réduire la sélection danoise à son meneur de jeu. Elle a d'autres arguments en attaque. Avec un ailier rapide et technique comme Sisto et un avant-centre physique et capable de bien utiliser son corps dans la protection du ballon comme Nicolai Jörgensen, elle offre même un secteur offensif à la fois complémentaire et compétitif. Derrière, la défense danoise n'a jamais été inquiétée par le Panama et elle a affiché une certaine solidité lors de la phase de qualifications. Il n'y aura pas de surprise à attendre de cette sélection. Elle ne pardonnera pas la médiocrité. La France en a déjà fait l'expérience par le passé.

Le prochain match

Danemark - Chili (mardi 27 mars, 20h00)