Pour ses retrouvailles avec l'Allemagne, le Brésil repart la tête haute (0-1)

Quatre ans après le traumatisme de Belo Horizonte, les Brésiliens ont démontré à tous que la Seleçao était passé à autre chose. Grâce à un but de Gabriel Jesus en première période, les hommes de Tite ont signé une belle victoire dans un match globalement maitrisé face à une équipe d'Allemagne amorphe (0-1). Pour la première fois depuis l'Euro 2016, et la demi-finale perdue contre l'équipe de France au Vélodrome, les Allemands goûtent de nouveau à la défaite.

Comme si les Brésiliens avaient à cœur d'effacer des esprits le "Mineirazo", ils sont rentrés dans la partie le couteau entre les dents, mangeant tout cru de bien tendres Allemands dans les duels et dans l'agressivité. Peu après la demi-heure de jeu, et sur un superbe centre de Willian, Gabriel Jesus est venu inscrire son 9e but en seulement 15 sélections, bien aidé par une faute de main de Kevin Trapp (0-1, 37e).

Trapp se rattrape

Dans une première mi-temps globalement dominée par la Seleçao, Coutinho (11e) mais également Gabriel Jesus (36e) auraient pu asseoir encore un peu plus la domination des Brésiliens face à des Allemands étrangement apathiques. Après la pause, Willian et Paulinho (56e) ont eu l'occasion de mettre définitivement à genou les hommes de Joachim Löw devant leur public.

Mais par deux fois, sur des frappes depuis l'intérieur de la surface et après une action collective de grande classe, Kevin Trapp est venu sauver son équipe. Jamais dans son match, perdant des dizaines de ballons dans l'entrejeu, la Mannschaft a continué en seconde période à bégayer son football et à montrer un bien mauvais visage.

L'Allemagne, des questions plein la tête

Dominés dans l'engagement du début à la fin par une équipe bien en place tactiquement, les nombreux changements effectués par Joachim Löw en seconde période n'ont rien changé. Bien trop limité offensivement, à l'image d'un Sandro Wagner auteur d'une entrée en jeu complètement ratée, les Allemands se sont donc logiquement inclinés sur la plus petite des marges.

Dans l'Olympiastadion de Berlin, les Auriverdes mettent ainsi fin à une série de 22 matches sans défaite pour la Mannschaft à domicile. A moins de trois mois du début de la Coupe du monde en Russie, les champions du monde en titre terminent ces deux rencontres amicales avec beaucoup de questions en tête. Contrairement au Brésil, qui s'affiche encore un peu plus comme un prétendant sérieux et une équipe sur laquelle il faudra compter cet été en Russie.