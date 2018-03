Rabiot, Martial, Dembélé : Ils avaient tout à gagner, ils ont peut-être perdu gros

"Des performances individuelles un peu en-dessous". En conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé que certains Bleus n'avaient pas forcément fait tout ce qu'il fallait. Voilà qui tombe plutôt mal. Après ce Russie - France, il n'y aura pas de séance de rattrapage, plus aucune occasion de montrer au sélectionneur sa valeur. La victoire à Saint-Pétersbourg (1-3) a rappelé que le talent de Paul Pogba et Kylian Mbappé avait peu d'équivalent et qu'à ce niveau de performance, le duo restait intouchable. Mais l'un comme l'autre savaient avant la rencontre que leur été passerait par la Russie. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Dans le onze de départ, cinq hommes jouaient plus gros que les autres. Au mieux, ils n'ont pas convaincu. Au pire, ils ont donné raison aux absents.

Lucas Hernandez et Benjamin Pavard : Trop neutres

Les deux latéraux ont livré des prestations assez semblables. Plutôt fiables défensivement, ils ont bien tenu leur couloir mais la faiblesse de l'opposition aurait dû leur donner des ailes. Les deux jeunes défenseurs n'ont que trop rarement apporté leur surnombre. Sans doute trop appliqués, ils n'ont jamais lâché la bride et leur match reste inabouti. Benjamin Pavard semble mieux parti que son compère du flanc gauche pour la Coupe du monde.

Si Benjamin Mendy revient en forme, le Madrilène n'a quasiment aucune chance de figurer dans la liste du 15 mai. Lucas Digne a trop d'avance sur lui. Pavard est un recours intéressant et une option à envisager derrière un Djibril Sidibé très porté vers l'avant. Mais la performance du défenseur de Stuttgart, beaucoup plus prudent qu'à l'automne dernier, ne permet pas de condamner définitivement Mathieu Debuchy.

Benjamin Pavard (France) en RussieGetty Images

Adrien Rabiot : Trop indolent

Il doit comprendre que le niveau international réclame plus d'engagement. Comme en Allemagne (2-2) ou en Bulgarie à l'automne dernier (0-1), Adrien Rabiot ne s'est pas fait violence. Il ne pourra pas se plaindre du froid comme à Sofia. Le problème avec lui, c'est que les prestations médiocres en Bleu commencent à s'accumuler. Sa chance ? Aucune tête ne dépasse derrière lui. Mais il ne vaudrait mieux pas pour lui que Steven Nzonzi brille en Ligue des champions, que Tiémoué Bakayoko se remette à l'endroit à Chelsea ou que Geoffrey Kondogbia continue de s’affirmer à Valence. Parce que l'indolence de Rabiot doit sérieusement contrarier Didier Deschamps. Ses belles performances au PSG ne lui serviront pas de blanc-seing éternel. Cette nouvelle contre-performance est-elle celle de trop ? C'est une éventualité qu'il ne faut pas négliger.

Adrien Rabiot (France)Getty Images

Ousmane Dembélé : Trop brouillon

Lui a, a priori, moins de souci à se faire que les autres. Mais ce n'est pas son match de mardi qui va rassurer Didier Deschamps et sa prestation a peut-être indirectement relancé Florian Thauvin et Kingsley Coman dans la course au Mondial. Contrairement à Rabiot, Dembélé a quelques références en sélection qui pourraient plaider pour sa cause. Mais il n'est pas dans la forme de sa vie en club et son match en Russie a souligné son inconstance actuelle. Sa fin de saison à Barcelone sera déterminante.

Ousmane Dembele (France)Getty Images

Anthony Martial : Trop peu décisif

Dix-huit sélections, un seul but. Anthony Martial peine à devenir incontournable en équipe de France. A l'image d'un Euro 2016 complètement raté. Sa passe décisive en Allemagne en novembre dernier ne masque pas une carrière internationale loin de ses standards avec Manchester United. Et comme Dimitri Payet revient fort avec l'OM, la bataille promet d'être haletante jusqu'au bout entre les deux hommes. En Russie, Martial a pêché dès qu'il s'est retrouvé dans des zones décisives. Une vieille rengaine dès qu'il enfile le maillot bleu.