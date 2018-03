L'Angleterre, entre promesses et goût d'inachevé

Les Anglais n'ont pas gagné mais ils poursuivent leur préparation cohérente vers le Mondial russe. Solides pendant une grande partie de la soirée, les joueurs de Gareth Southgate ont finalement dû se contenter d'un match nul face à une Italie en reconstruction mardi à Wembley (1-1). Jamie Vardy a ouvert le score en première période (26e), ses coéquipiers n'ont pas su enfoncer le clou et Lorenzo Insigne a égalisé en fin de rencontre (85, s.p). La Nazionale s'en sort ainsi assez bien.

Les Italiens ont bien fait illusion durant le premier quart d'heure de la partie quand Immobile a fait trembler d'entrée une arrière-garde anglaise fébrile, à l'image de Stones, coupable d'une perte de balle très dangereuse (1e, 3e). L'avant-centre de la Lazio n'a ensuite pas su cadrer sa tête aux six mètres sur un excellent centre de Candreva et les visiteurs ont laissé passer leur chance d'ouvrir le score (16e).

La vidéo au secours de l'Italie

Car si les Three Lions et leur défense à trois, avec notamment le novice Tarkowski, ont eu beaucoup de mal à entrer dans le match, ils ont vite redressé le tir en pressant haut avant de percuter à toute vitesse vers la surface de Donnarumma. Le jeune portier transalpin s'est imposé une première fois devant Vardy (24e). Il n'a en revanche rien pu quand Lingard a très vite joué un coup franc pour lancer l'attaquant de Leicester qui a placé un puissant tir sous sa barre (1-0, 26e). Vardy n'avait plus marqué avec l'Angleterre depuis un an et compte désormais 7 buts en 21 sélections.

Largement dominatrice face à une Nazionale sans aucune inspiration collective et mangée dans l'engagement, l'Angleterre a pourtant eu le tort de doucement s'endormir. Young (38e et 54e) ou Sterling (67e) ont loupé le break et les Italiens ont pu hausser leur niveau dans le dernier quart d'heure. Longtemps très discret, Insigne a lancé la révolte sur coup franc (74e) puis sur un petit centre-tir de volée (78e). Il n'a pas su cadrer ses deux premières tentatives mais n'a, en revanche, pas tremblé au moment d'ajuster Butland sur un penalty obtenu par Chiesa et attribué par le désormais célèbre M. Aytekin (arbitre de la remontada du Barça face au PSG l'an passé) avec l'aide de la vidéo (1-1, 87e).

L'Italie a ainsi évité d'enchaîner un quatrième match de suite sans marquer après son barrage fatal contre la Suède (1-0, 0-0) et sa récente défaite devant l'Argentine (0-2). Une telle série aurait été une première dans son histoire. L'Angleterre, elle, a craqué après plus de dix heures sans encaisser de but mais elle a encore fait preuve d'une solidité prometteuse.