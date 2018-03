Varane, Matuidi, Griezmann : Les Bleus se cherchent toujours des leaders

C'est une vieille marotte mais qui, à force, devrait naturellement s'éteindre. Parce qu'à force d'écrire que la France est trop tendre, qu'elle est trop jeune, qu'elle n'a pas de leader, elle devrait finir par s'endurcir, prendre de la bouteille et voir éclore quelques patrons. Sauf que vendredi, la défaite face à la Colombie (2-3) a réveillé ces vieux démons. Après une première demi-heure flamboyante, l'équipe de France a plongé et personne n'a secoué le cocotier. Le collectif s'est délité à mesure que les Colombiens prenaient confiance et la défaite sanctionne le manque de caractère d'un groupe pétri de talents mais qui manque de grandes gueules.

Pourtant, cette rengaine ne repose plus seulement sur la jeunesse de l'effectif. Didier Deschamps a rajeuni les troupes en y intégrant des phénomènes de précocité comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembele. Mais neuf des 24 appelés faisaient déjà partie de l'aventure au Brésil. Mécaniquement, ils ont vieilli de quatre ans et engrangé quelques sélections au compteur. Dans la liste actuelle, la moyenne de sélections est de 24 par joueur. Un chiffre tout à fait honorable. Et ils sont nombreux à avoir atteint la barre symbolique des 50 (Lloris, Koscielny, Matuidi, Pogba, Griezmann, Giroud) ou à flirter avec (Varane, 41).

Aucune tête ne dépasse

La France a ses tauliers, des habitués de Clairefontaine, présents dans chaque liste sauf en cas de pépin physique. Alors pourquoi ne parvient-elle pas à en faire des leaders ? Derrière Hugo Lloris, capitaine indiscutable depuis le 17 novembre 2010 et sans interruption depuis 2012, aucune tête ne dépasse vraiment même chez les deux vice-capitaines Blaise Matuidi et Raphaël Varane. Revue des troupes :

Raphaël Varane : Il a beau jouer avec Sergio Ramos, il n'a pas la grinta ou l'aura du défenseur espagnol. L'ancien Lensois, très discret, n'est pas un leader dans l'âme. Question de personnalité. Pourtant son statut d'intouchable avec Didier Deschamps et sa carrière au Real Madrid devraient lui permettre d'élever la voix lorsque la situation l'exige mais ses dernières performances en Bleu ne vont pas l'aider à s'imposer comme le patron qu'il devrait être depuis plusieurs années déjà.

Blaise Matuidi : Il coche toutes les cases : grosse expérience internationale en sélection et en club, exemplaire dans le don de soi et une faculté à s'exprimer facilement. Problème, son statut est égratigné en sélection depuis l'émergence de N'Golo Kanté et le passage à deux milieux récupérateurs à l'Euro. Aujourd'hui, sa place dans le onze ne coule pas de source.

Laurent Koscielny : Des performances irréprochables en sélection mais un naturel très discret et un déclassement au sein de la hiérarchie en défense centrale. Il apparaît aujourd'hui comme la troisième option derrière Varane et Umtiti.

Paul Pogba : 50 sélections certes mais au moins autant de hauts que de bas. Pogba n'est même plus indiscutable au milieu de terrain et il ne semble pas avoir la maturité nécessaire pour s'affirmer comme un leader capable de secouer ses coéquipiers. D'autant qu'il se doit d'être irréprochable ce qui est rarement le cas.

Antoine Griezmann : Il l'a dit et répété : il se borne à être le leader technique des Bleus. Il ne veut pas plus de responsabilités et se concentre sur le jeu. Le reste, ce n'est pas pour lui.

Olivier Giroud : Ses statistiques devraient lui permettre d'hausser le ton quand les choses ne tournent pas rond. Mais il n'est même pas le patron du secteur offensif alors comment imaginer qu'il soit celui du onze ?

Lemar et Mbappé ? Trop jeunes

Derrière ces hommes-là, Didier Deschamps a largement remanié son effectif depuis l'Euro. Treize des 24 joueurs présents dans la liste actuelle ne figurait pas dans celle de juin 2016. Comment demander à Mbappé et Lemar de taper du poing sur la table ? Leur statut dans l'équipe n'efface ni leur maigre vécu en sélection ni leur âge. Leur tour viendra sans doute. Aujourd'hui, c'est à leurs aînés de prendre leurs responsabilités. Mais ils n'en prennent pas le chemin.