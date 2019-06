Remplaçant au coup d'envoi, tout comme Edinson Cavani, Suarez est entré sur le terrain peu après l'heure de jeu et a inscrit le deuxième but uruguayen sur un coup franc direct à la 68e minute. Un tir parfaitement brossé et un ballon envoyé sous la barre du pauvre Luis Mejia, impuissant. Maximiliano Gomez avait lui ouvert la marque à la 18e alors que Federico Valverde a fini le travail à la 78e.

L'attaquant du FC Barcelone et meilleur buteur de l'histoire de la Celeste a profité de ce retour pour augmenter son record à 56 buts en sélection. L'Uruguay débute la Copa America au Brésil le 16 juin contre l'Equateur à Belo Horizonte.