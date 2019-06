Ce n'est plus la peine de le présenter. Didier Deschamps est le type d'homme qui prône la stabilité. Dans sa logique de groupe, le sélectionneur peut même parfois sembler réticent au changement. C'est encore plus clair depuis l'été dernier. Fort de son titre mondial avec les Bleus, Deschamps s'est massivement, et légitimement, appuyé sur les hommes sacrés en Russie. C'est beaucoup moins net sur ce dernier rassemblement de la saison. Avec 13 champions du monde sur 24 joueurs retenus, son groupe n'a jamais aussi peu ressemblé à celui qui était sorti vainqueur de la campagne russe.

Le phénomène peut sembler anodin. Déjà parce qu'il y a le paramètre physique. Sur les dix mondialistes absents, cinq le sont sur blessure : Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Ousmane Dembélé et Nabil Fekir. Le forfait de Corentin Tolisso, de retour pour la finale de la Coupe d'Allemagne remportée par le Bayern face à Leipzig (3-0) après avoir été écarté des terrains pendant huit mois, s'explique aussi par des raisons physiques. Elles ont ainsi contraint Deschamps à renouveler pas moins d'un quart de son groupe.

La notion de groupe élargi

Si un remaniement ressort de cette liste, il est d'abord forcé. Il est aussi relatif et ne concerne pas le noyau dur du groupe de Deschamps. Dix des onze titulaires habituels du sélectionneur sont en effet présents lors de ce rassemblement. Seul Lucas Hernandez, encore convalescent après son opération du genou droit, manque à l'appel. Tous les autres sont là. Deschamps n'avait quasiment pas touché à son équipe-type depuis la Coupe du monde. Et si les matches de juin, notamment celui de la Bolivie, sont propices aux essais, la tendance est loin d'être à une révolution du onze de base des Tricolores.

Lucas Hernandez lors de France-Argentine / Coupe du monde 2018Getty Images

De manière plus globale, le renouvellement est aussi relatif. S'il y a trois nouveaux dans la liste (Léo Dubois, Mike Maignan et Clément Lenglet), Deschamps a surtout fait appel des joueurs déjà habitués au groupe des Bleus pour compenser les absences. Lucas Digne, Moussa Sissoko, Kingsley Coman, Kurt Zouma et Wissam Ben Yedder, tous présents dans cette liste des matches de juin, étaient réservistes lors de la dernière Coupe du monde. Ils font manifestement partie d'un groupe élargi dans l'esprit de Deschamps. Les voir lors de ce rassemblement en est la confirmation.

"L'équipe de France évolue"

Le remaniement est moins conséquent qu'il n'y paraît. Mais il existe cependant. Deschamps l'avait lui-même reconnu après avoir annoncé sa liste en conférence de presse. "L'équipe de France évolue, avait avancé le sélectionneur. Les circonstances aussi m'ont amené à mettre un match amical avant, parce que j'ai des joueurs qui se sont arrêtés depuis le 12 mai et d'autres qui devront poursuivre pour la finale de l'Europa League et celle de la Champions League. Ça fait quand même des décalages importants, mais ce n'est pas ça qui a influencé le choix des joueurs. C'est le moment, l'analyse. J'ai toujours eu des choix difficiles à faire."

Vidéo - Deschamps évoque les nouveaux appelés : "L'équipe de France évolue" 01:21

Injecter du sang neuf, c'est un choix toujours délicat sur le plan humain. Mais il est d'abord dicté par le sportif. Le cas de Steve Mandanda, emblématique doublure d'Hugo Lloris depuis quasiment une décennie, en est le parfait exemple. Sa méforme à l'OM, combinée aux montées en puissance de Benjamin Lecomte et Mike Maignan, a poussé le sélectionneur à franchir le pas et laisser le portier marseillais à la maison. Moins symboliques mais notables, les cas de Djibril Sidibé, Steven Nzonzi et Adil Rami entrent aussi dans cette logique de choix par rapport à un rendement insuffisant dans les performances.

La nécessaire logique d'ouverture

Le renouvellement ne concerne finalement que peu d'éléments du groupe tricolore. Mais il existe et le message qu'il envoie est essentiel. Il était légitime que Deschamps s'appuie sur ses champions du monde depuis le sacre en Russie, quitte à donner parfois l'impression de fermer la porte à ceux qui ne faisaient pas partie de cette formidable aventure. Il est maintenant devenu nécessaire de rentrer dans une logique d'ouverture pour préparer les prochaines échéances qui attendent les Bleus avec l'Euro 2020 puis la Coupe du monde 2022. Cette liste des matches de juin va dans ce sens et marque une évolution par rapport aux précédentes. Même si elle est relative.

C'est dans la logique du sélectionneur. Avec Deschamps, la notion de groupe a toujours été et restera prioritaire. S'il n'y avait jamais eu dix mondialistes absents de sa liste depuis l'été dernier, le sélectionneur n'a pas vraiment bouleversé ses habitudes pour autant. Il n'y a pas de rupture. Juste quelques modifications par petites touches. Mais elles ne sont pas anodines. Si les rassemblements de juin peuvent faire traîner la saison en longueur, ils ne sont jamais vides d'enseignements pour autant. Le remaniement de Deschamps, si léger soit-il, en est la preuve.