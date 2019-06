De quoi faire le plein de confiance. Le Brésil s'est amusé en battant 7-0 le Honduras, réduit à 10, dimanche à Porto Alegre, à l'occasion de son dernier match de préparation avant ses débuts vendredi à la Copa America, jouée à domicile mais sans Neymar, blessé et forfait.

La Seleçao, qui n'a plus gagné la Copa depuis 2007, devra faire sans son attaquant vedette, blessé au pied droit le 6 juin lors d'un match amical face au Qatar et en pleine tourmente après la plainte pour viol d'une Brésilienne. Mais à cinq jours de leurs débuts en Copa face à la Bolivie vendredi à Sao Paulo, les hommes de Tite ont parfaitement géré l'absence de leur star face aux Honduriens. Des adversaires en apparence modestes mais qui leur avaient donné du fil à retordre lors de leur dernière confrontation en 2015 (1-0 pour le Brésil).

Le Honduras (rapidement) à 10, Thiago Silva buteur

L'opposition du soir a cette fois tourné largement en faveur des Brésiliens, bien aidés il est vrai par l'expulsion du Hondurien Quioto à la demi-heure de jeu, pour un tacle non maîtrisé sur le milieu de terrain Arthur, contraint de quitter ses coéquipiers. Mais avant cette fausse note le récital avait débuté dès la 6e minute avec Gabriel Jesus, à la conclusion d'une très belle action collective. Le défenseur du Paris SG Thiago Silva, titulaire comme ses coéquipiers en club Marquinhos et Dani Alves, a inscrit le 2e but de la tête (13e).

Coutinho a aggravé le score sur penalty (37). Imité en deuxième période par David Neres (56), Roberto Firmino (65) et enfin Richarlison (70), récompensé de son très bon match, tandis que Jesus a été le seul joueur à marquer deux fois (6e, donc, et 47e). Ce carton permet au Brésil d'aborder dans de bonnes conditions le match d'ouverture de la Copa face aux Boliviens, samedi. La sélection auriverde affrontera ensuite le Venezuela puis le Pérou.