Luiz Felipe refuse les espoirs italiens pour privilégier le Brésil

Le jeune défenseur de la Lazio Luiz Felipe a refusé lundi une convocation de Luigi Di Biago en vue de jouer avec les espoirs italiens. La raison ? Le joueur a exprimé vouloir jouer pour la Seleção. "Après une longue période de réflexion, nécessaire à un choix aussi délicat, et bien que je sois flatté d'avoir l'opportunité de porter un maillot aussi prestigieux que celui de la sélection nationale italienne, j'ai décidé de porter le maillot de la Seleção", a expliqué le joueur de 21 ans, né dans l'état de Sao Paulo, sur son compte Instagram.

International brésilien chez les moins de 20 ans, Luiz Felipe est arrivé en Italie en 2016 et avait été convoqué avec les Espoirs azzurri pour les matches amicaux contre l'Autriche et la Croatie (21 et 25 mars) après avoir obtenu un passeport italien.

"Le foot est, avant tout, une question de cœur et de sentiment. Je suis sûr que ma décision sera comprise", a-t-il ajouté.