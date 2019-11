Au milieu du marasme, la lumière n’est venue que de Lionel Messi. De retour après avoir purgé trois mois de suspension pour avoir critiqué l’arbitrage lors de la dernière Copa América, le capitaine de l’Argentine a été décisif face au Brésil ce vendredi. Le Barcelonais a inscrit l’unique but de la partie en transformant un penalty en deux temps, permettant ainsi à l’Albiceleste de remporter un match amical dans l’ensemble peu enthousiasmant (1-0).

Le Brésil et l’Argentine s’étaient quittés le 3 juillet dernier, lors d’une demi-finale de Copa América remportée par les Auriverdes (2-0). Les retrouvailles entre ces rivaux historiques du football international s’annonçaient forcément un peu moins palpitantes ce vendredi, à l’occasion d’un amical de fin d’année programmé à Riyad, en Arabie saoudite. L’entame de match, disputée sur un tempo piano et dans une ambiance feutrée, a confirmé cette crainte initiale.

Deux penalties en cinq minutes puis... plus rien

La fin du premier quart d’heure a néanmoins été très animée. Déséquilibré dans la surface adverse, Gabriel Jesus a voulu se faire justice lui-même en transformant le penalty. Sauf que le Mancunien a totalement raté sa tentative, passée à côté du cadre (9e). Un nouveau penalty a été sifflé quelques minutes plus tard, de l’autre côté cette fois, après une faute d’Alex Sandro sur Lionel Messi. Initialement mis en échec par Alisson, le quintuple Ballon d’Or a bien suivi afin de marquer en deux temps (1-0, 14e).

Passée cette brève parenthèse, le rythme est irrémédiablement retombé. Notamment à cause des nombreuses fautes commises de part et d’autre (41 au total, pour 6 cartons jaunes distribués) et de l’interminable litanie des changements effectués après la pause. Plutôt rares, les occasions ont essentiellement été à mettre à l’actif de Messi, de loin l’élément le plus dangereux sur la pelouse saoudienne (45e+1, 66e, 75e).

Sans Neymar, le Brésil n'a pas trouvé la clé

Globalement plus incisive que son adversaire, l’Argentine n’a pas volé sa victoire et aurait même pu faire le break en fin de rencontre. Le Brésil, de son côté, a eu beaucoup de mal à trouver des solutions aux abords de la zone de vérité, et ce malgré un secteur offensif cinq étoiles (Roberto Firmino, Willian, Philippe Coutinho en seconde période…). Les récents vainqueurs de la Copa América ont manqué d’inspiration, ce qui a été flagrant. Et l’absence de Neymar n’y était probablement pas étrangère...